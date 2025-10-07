В Кремле раскрыли подробности о дне рождения Путина

Российский лидер Владимир Путин 7 октября, свой день рождения, провел в Санкт-Петербурге, не прерывая рабочий график. Об этом сообщил РИА «Новости» его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Он уточнил, что Путин успел посетить Петропавловский собор в Петропавловской крепости и провести совещание с командующими группировками войск. В ходе мероприятия ему доложили об обстановке на участках фронта в зоне спецоперации.

Путина сопровождали министр обороны Андрей Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, начальник Генштаба Валерий Герасимов. Кроме того, российский лидер возложил цветы к гробу Петра I и побеседовал с настоятелем храма.

Также глава государства получил поздравление от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Он отметил, что благодаря руководству Путина Россия стоит во главе построения многополярного нового мира.