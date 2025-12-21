Лукашенко подарил Путину картину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко привез в Санкт-Петербург в качестве подарка президенту России Владимиру Путину картину. Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт в эфире Первого канала .

«В этот раз мы привезли то, что пообещали еще в прошлый раз, потому что мы ждали именно этого приезда в Российскую Федерацию, в северную столицу России. Ту самую масштабную, красивую, с белорусской душой нарисованную специально для президента России картину мы привезли», — сказала она.

Речь шла о полотне с видами Валаама. Оно предназначалось российскому президенту на день рождения, который Путин отмечал 7 октября. Передать картину не удавалось до сих пор.

После «Итогов года» Путин получил выпечку из люберецкой пекарни, владелец которой просил ослабить налоговую нагрузку для его бизнеса. В качестве благодарности российский лидер направил предпринимателю ответный подарок — мед, различные вина и икону Георгия Победоносца.