Подаренные Путину пирожки не достались Пескову
Песков сообщил, что Путин польщен подарком от пекаря из Люберец
Президент России Владимир Путин оказался польщен подарком из люберецкой пекарни «Машенька» и выразил признательность ответным презентом. Об этом на брифинге сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».
«Вы знаете, что корзинку президенту прислали быстро, он был очень польщен. Выразил признательность и послал ответную», — сказал Песков.
Пресс-секретарь Путина признался, что ему не удалось попробовать пирожки из присланной корзинки. С кем именно президент поделился угощением, Песков ответить затруднился.
Ранее подмосковный предприниматель на прямой линии Путина попросил его ослабить налоговую нагрузку. Глава государства пообещал рассмотреть вопрос и попросил прислать ему булочки, на что владелец пекарни согласился.
В ответ президент прислал мед, различные вина и икону Георгия Победоносца.