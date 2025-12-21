Подаренные Путину пирожки не достались Пескову

Песков сообщил, что Путин польщен подарком от пекаря из Люберец

Президент России Владимир Путин оказался польщен подарком из люберецкой пекарни «Машенька» и выразил признательность ответным презентом. Об этом на брифинге сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

«Вы знаете, что корзинку президенту прислали быстро, он был очень польщен. Выразил признательность и послал ответную», — сказал Песков.

Пресс-секретарь Путина признался, что ему не удалось попробовать пирожки из присланной корзинки. С кем именно президент поделился угощением, Песков ответить затруднился.

Ранее подмосковный предприниматель на прямой линии Путина попросил его ослабить налоговую нагрузку. Глава государства пообещал рассмотреть вопрос и попросил прислать ему булочки, на что владелец пекарни согласился.

В ответ президент прислал мед, различные вина и икону Георгия Победоносца.