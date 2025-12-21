Владелец пекарни из Люберец отправил Путину корзину с пирожками с витрины

Подарочную корзину для президента России Владимира Путина наполнили хлебом, сладкой выпечкой и пирожками с витрины. Об этом владелец подмосковной пекарни «Машенька» Денис Максимов рассказал RT .

«Вчера не было времени, и мы собрали то, что у нас было на витрине, — это те пирожки, которые едят все наши покупатели. А сегодня для президента приготовили особый каравай», — уточнил он.

По его словам, это пирожки с картошкой, капустой, начинками из лука и яиц, а также капусты с яйцами. Максимов добавил, что пирожки с картошкой — одна из особых гордостей его пекарни. На сладкое положили слоеные пирожки и «Неженку» с творогом.

Максимов признался, что он до сих пор находится в состоянии шока. После участия в «Итогах года с Владимиром Путиным» его стали узнавать на улице, а за выпечкой приезжают из других районов.

Ранее российский лидер поблагодарил владельца пекарни за корзину с выпечкой. Путин в ответ подарил Максимову икону Георгия Победоносца, мед и несколько бутылок отечественного вина.