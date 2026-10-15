Лавров назвал реакцию Зеленского на дизельную сделку прямым вызовом Трампу
Президент Украины Владимир Зеленский своей реакцией на «дизельную сделку» бросил прямой вызов президенту США Дональду Трампу, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Об этом сообщила пресс-служба МИД.
Глава ведомства отметил, что после заключения соглашения по топливу Зеленский не раз заявлял, что не считает его важным и продолжил требовать больше вооружений для ударов по российским НПЗ.
«То, что это прямой вызов, причем грубый, в адрес президента Трампа, который эту сделку активно поддержал и публично об этом не раз высказывался, — по-моему, все это уже понимают», — подчеркнул Лавров.
Он добавил, что такое поведение типично для украинского президента, считающего, что весь мир ему должен. При этом тот не готов ничего делать взамен, предпринимать какие-либо конструктивные, честными и равноправные действия.
Ранее Лавров отметил, что Россия готова вести нормальные переговоры по Украине. Однако этому процессу препятствуют западные страны.