Президент Украины Владимир Зеленский своей реакцией на «дизельную сделку» бросил прямой вызов президенту США Дональду Трампу, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

Глава ведомства отметил, что после заключения соглашения по топливу Зеленский не раз заявлял, что не считает его важным и продолжил требовать больше вооружений для ударов по российским НПЗ.

«То, что это прямой вызов, причем грубый, в адрес президента Трампа, который эту сделку активно поддержал и публично об этом не раз высказывался, — по-моему, все это уже понимают», — подчеркнул Лавров.

Он добавил, что такое поведение типично для украинского президента, считающего, что весь мир ему должен. При этом тот не готов ничего делать взамен, предпринимать какие-либо конструктивные, честными и равноправные действия.

Ранее Лавров отметил, что Россия готова вести нормальные переговоры по Украине. Однако этому процессу препятствуют западные страны.