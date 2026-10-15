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    Лавров назвал реакцию Зеленского на дизельную сделку прямым вызовом Трампу

    Фото: РИА «Новости»

    Президент Украины Владимир Зеленский своей реакцией на «дизельную сделку» бросил прямой вызов президенту США Дональду Трампу, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

    Глава ведомства отметил, что после заключения соглашения по топливу Зеленский не раз заявлял, что не считает его важным и продолжил требовать больше вооружений для ударов по российским НПЗ.

    «То, что это прямой вызов, причем грубый, в адрес президента Трампа, который эту сделку активно поддержал и публично об этом не раз высказывался, — по-моему, все это уже понимают», — подчеркнул Лавров.

    Он добавил, что такое поведение типично для украинского президента, считающего, что весь мир ему должен. При этом тот не готов ничего делать взамен, предпринимать какие-либо конструктивные, честными и равноправные действия.

    Ранее Лавров отметил, что Россия готова вести нормальные переговоры по Украине. Однако этому процессу препятствуют западные страны.

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