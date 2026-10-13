360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Трамп заявил, что Россия сильнее хочет урегулирования, чем Украина

    Фото: РИА «Новости»

    Россия сильнее Украины стремится к урегулированию конфликта. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп и заявил, что его уверенность основана на опыте участия в переговорах. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Заявление Трампа прозвучало в ответ журналистам, спросившим, откуда у него уверенность в большем стремлении России к урегулированию ситуации.

    «Всю жизнь я этим занимался — заключал сделки», — отметил американский лидер.

    Он подчеркнул, что опыт переговорщика позволяет ему уверенно судить о стремлениях России и Украины.

    Ранее в беседе с журналистами Трамп указал, что главе киевского режима нужно сфокусироваться на заключении сделки с Россией, а не на разговорах о ней. Президент США подчеркнул, что Россия хочет заключить соглашения больше Украины.

    Читайте также

    Премьер Черногории подтвердил задержание основателя «Рыбаря»

    Эстонец перелез через забор КПП и сбежал в Россию после запрета пограничников

    В Кремле ответили на вопрос о поздравлении от Трампа в день рождения Путина

    Премьер Черногории подтвердил задержание основателя «Рыбаря»

    Эстонец перелез через забор КПП и сбежал в Россию после запрета пограничников

    В Кремле ответили на вопрос о поздравлении от Трампа в день рождения Путина