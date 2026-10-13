Россия сильнее Украины стремится к урегулированию конфликта. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп и заявил, что его уверенность основана на опыте участия в переговорах. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Заявление Трампа прозвучало в ответ журналистам, спросившим, откуда у него уверенность в большем стремлении России к урегулированию ситуации.

«Всю жизнь я этим занимался — заключал сделки», — отметил американский лидер.

Он подчеркнул, что опыт переговорщика позволяет ему уверенно судить о стремлениях России и Украины.

Ранее в беседе с журналистами Трамп указал, что главе киевского режима нужно сфокусироваться на заключении сделки с Россией, а не на разговорах о ней. Президент США подчеркнул, что Россия хочет заключить соглашения больше Украины.