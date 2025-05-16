Трамп с Зеленским умоляли, а Путин молча победил. Как Россия диктует правила на переговорах

Весь день 15 мая мир провел в ожидании диалога между Россией и Украиной, который должен был стать первым прямым контактом сторон с 2022 года. Местом встречи выбрали Стамбул, но к вечеру стало ясно: переговоры не начнутся. Что же пошло не так, куда убежал Владимир Зеленский и как Владимир Путин вновь хитро переиграл весь Запад?

Как умоляли приехать Путина Инициативу возобновить переговоры выдвинул российский президент Владимир Путин. Он не говорил, на каком уровне хочет провести встречу делегаций. Однако украинский лидер почти сразу полетел в Турцию, где заявил, что собирается подождать Путина. Приехать Владимира Путина в Турцию просили и другие главы государств. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва даже специально заехал в Москву по пути из Китая — РБК писал, что политик позвонил главе России из самолета. Звал Путина в Стамбул и президент США Дональд Трамп, правда в неявной форме. Через своего спецпосланника он обещал, что в таком случает тоже там будет. Кто поехал представлять Россию Конечно, российский лидер никуда не полетел, несмотря на все просьбы. В Стамбул отправили по форме ту же делегацию, которая вела там переговоры в 2022 году. Возглавил ее снова помощник президента Владимир Мединский.

Фото: РИА «Новости»

Команду усилили представители военной разведки — генералы Игорь Костюков и Александр Зорин, поехали в Турцию и профильные специалисты. Почему не полетел Путин? Политический советник, политпсихолог Сергей Маркелов рассказал в беседе с ведущей 360.ru Региной Ореховой, что повышать статус встречи — не в стиле российского президента. Появление Владимира Путина на любых дебатах, объяснил советник, повышает статус других участников. Сейчас это совершенно бессмысленно.

Россия будет демонстрировать другое политическое поведение. Появилось минимум пять жестких и объективных факторов. От территории до нелегитимности Зеленского и нового президента США с мировой геополитикой Сергей Маркелов

Все перечисленные факторы будут играть архиважную роль в формате так называемого «Стамбула-2». Именно поэтому сейчас не требуется участие Лаврова. Пока не нужен и министр обороны России, считает политолог. Переговоры все равно состоятся — пусть пока и на техническом уровне. Но уже имеющихся аргументов более чем достаточно, чтобы подчеркнуть: Россия относится к этому процессу с вниманием и остается включенной в него. Как суетились украинцы Тем временем украинцы успели попутешествовать по всей Турции. Зеленский прибыл сначала в Анкару, где провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Здесь он начал критиковать состав российской делегации, на что резко отреагировала представитель МИД России Мария Захарова.

Фото: РИА «Новости»

В Анкаре к политику присоединились министр обороны Рустем Умеров, глава МИД Андрей Сибига и руководитель офиса президента Андрей Ермак. Зеленский на пресс-конференции вновь призвал западные страны к санкционному давлению и опять отказался признавать российский полуостров Крым российским. В ожидании замер и Трамп В турецком городе Анталья с напряжением ожидал новостей американский госсекретарь Марко Рубио, он намеревался отправиться в Стамбул на следующий день, 16 мая. Новых вводных ждал, похоже, и президент США Дональд Трамп. Он находился с официальным визитом в Дубае, и был готов лететь в Турцию, если бы переговоры возглавили лично Зеленский и Путин. После сообщений о том, что Владимир Путин не полетит в Турцию, Трамп тоже свои планы поменял. Позднее американский лидер заявил, что никакого урегулирования украинского кризиса не произойдет до его личной встречи с Владимиром Путиным. Рубио же заявил, что США вообще не возлагают больших надежд на переговоры России и Украины на этом этапе. По его мнению, единственная возможность урегулировать ситуацию — личная встреча Путина и Трампа.

Фото: РИА «Новости»

Почему сбежал Зеленский После того, как пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков официально сообщил, что Владимир Путин не приедет, Зеленский заявил, что без участия российского президента его присутствие в Стамбуле бессмысленно. Главой украинской делегации стал министр обороны Рустем Умеров. Вечером в четверг, 15 мая, Зеленский внезапно завершил свой визит в Турцию и улетел в Албанию. Его программа в этой стране не раскрывалась, но здесь должен пройти саммит Евросоюза. Кто представит Украину? Только после этого Зеленский официально утвердил состав делегаций для переговоров. Украинцев возглавит Умеров. В команду переговорщиков ввели заместителя главы СБУ Поклада, первого замглавы МИД Украины Кислицу, заместители начальников ГУР, Генштаба и Службы внешней разведки. Как Россия рассматривает переговоры Глава российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский заверил, что российская сторона уполномочена вести переговоры и настроена позитивно. Он пояснил, что Россия видит задачей этого трека «выйти на установление долгосрочного мира, устранив первопричины конфликта». Переговоры в Стамбуле российская сторона рассматривает как продолжение мирного процесса, прерванного в 2022 году.

Фото: РИА «Новости»

Новая дата переговоров Позднее источники российских СМИ сообщили, что встреча делегаций России и Украины пройдет уже в пятницу, 16 мая. Провести их 15 мая не удалось «в силу логистики». Советник Зеленского уверял, что украинская команда переговорщиков прибудет в Стамбул 15 мая вечером. Владимир Мединский в 23:20 15 мая выступил с заявлением по итогам дня. Он сообщил, что российская делегация 16 мая с 10:00 будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Агентство Anadolu утверждает, что встреча действительно пройдет 16 мая. В мероприятии, кроме российской и украинской сторон, примут участие глава МИД Турции и делегация США. Ее возглавит государственный секретарь Марко Рубио. Мир подпишут к концу года? Сергей Марков, политолог, кандидат политических наук, рассказал 360.ru, что Украина, по его мнению, очень хочет мира — чего нельзя сказать о власти этой страны. Зеленский, считает эксперт, хочет добиться временного перемирия и ввести на Украину войска стран НАТО.

США давят на Зеленского, требуют переговорного процесса, но давят недостаточно. Я считаю, что мирная сделка по Украине весной заключена не будет, слишком большая разница подходов. Мирное соглашение будет подписано потом, к концу года. Сергей Марков

Украина хочет сорвать переговоры Политолог Вадим Сипров в беседе с 360.ru предположил, что Украина намерена сорвать мирные переговоры в Стамбуле. По его мнению, главными бенефициарами украинского проекта сейчас выступает Великобритания и по публикациям в британских СМИ можно проследить попытки торпедирования переговорного процесса. Иными словами, добавил политолог, сейчас готовится вполне убедительное для западной аудитории объяснение того, почему украинская сторона якобы была вынуждена сорвать переговоры или не явиться на встречу вовсе. Лондонские хозяева Зеленского Лондонские кураторы Зеленского, считает Сипров, ломали голову: как им поступить в складывающихся обстоятельствах. Британия до сих пор не определилась, чем готова пожертвовать и что для нее важнее. Ведь возвращение к стамбульскому формату переговоров — это прямая отсылка к весне 2022 года. А тогда именно британцы сорвали мирный процесс, напомнил политолог.

Фото: РИА «Новости»

Трамп Зеленскому не указ Сипров не считает, что для отправки делегации Украины Трамп давил на Зеленского. По его мнению, украинского политика поставили в такую ситуацию, когда он не мог не отреагировать на инициативу Владимира Путина.

Ситуация такая, что Зеленскому Трамп это не указ. Зеленским управляют из Лондона. Вадим Сипров

Переговоры срежиссировал Путин Политолог Сипров считает, что Владимир Путин поставил американскую сторону в известность об инициативе провести переговоры в Стамбуле 15 мая. «Можно предположить, что США и Россия играют в пас против евроатлантистов и их передового отряда в лице Зеленского и киевской хунты», — полагает Сипров. Военную интервенцию НАТО на Украину собеседник 360.ru считает нереальной. Альянс управляется из Вашингтона, и Вашингтон не допустит отправку войск НАТО на украинский театр военных действий. Потому что риски возникновения глобального ядерного конфликта в такой ситуации чрезмерно высоки. «В Вашингтоне головы поотвинчивают тем европейским лидерам, которые осмелятся отдать такой приказ. Эта версия невозможна и для Великобритании, и для Франции. Для них это будет смертный приговор, который они подпишут себе сами», — пояснил Сипров

Фото: Roman Naumov/URA.RU / www.globallookpress.com

Европа будет воевать до последнего Европейцы будут воевать против России руками украинцев ровно до тех пор, пока у них будут ресурсы — политические, экономические, военные, технические — чтобы поддерживать украинский режим, уверен Сипров. Европа, добавил специалист, не заинтересована в том, чтобы американцы полностью прекратили поддержку Киева. Сейчас европейцы оценивают — как долго они смогут обходиться в этой истории без американцев? Хватит ли им времени, чтобы наладить собственное военное производство?

Исходя из этого они уже будут маневрировать и принимать окончательные решения. Но это бессмысленно. Потому что военное поражение Украины предопределено. И пытаться отсрочить его — как говорят, перед смертью не надышишься. Вадим Сипров