Зеленский сбежал из Турции. Украинский лидер полетел в Албанию

Зеленский 15 мая улетел из Турции в Албанию на фоне переговоров

Владимир Зеленский завершил визит в Турцию и вечером 15 мая вылетел в Албанию. Об этом сообщил украинский телеканал «Новости.Live».

По данным телеканала, украинский президент направился в Албанию после официальных встреч в Анкаре. В пятницу, 16 мая, в этой стране стартует саммит Европейского политического сообщества.

Официальная программа визита Зеленского в Албанию пока не раскрывалась.

В рамках визита в Турцию Зеленский провел переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Позже он объявил, что украинскую делегацию на переговорах с Россией в Стамбуле возглавит министр обороны Рустем Умеров.

В том же выступлении Зеленский заявил, что основная цель Украины в Стамбуле — прекращение огня. Незадолго до речи украинского лидера помощник президента России Владимир Мединский указал, что российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной в Стамбуле и к обсуждению возможных компромиссов.

Позднее стало известно, что 15 мая переговоры не состоятся. Их перенесли на пятницу, 16 мая.