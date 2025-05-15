Раскрылись причины отмены встречи Украины и России 15 мая

Переговоры России и Украины, запланированные на 15 мая в Стамбуле, не состоятся из-за логистических проблем. Об этом сообщил источник ТАСС .

По данным агентства, российская делегация может провести встречу с представителями Турции, однако переговоров с украинской стороной в этот день уже не будет.

При этом РИА «Новости» пишет, что команда переговорщиков России уже едет во дворец Долмабахче в Стамбуле. Встреча делегаций планировалась именно здесь.

Ранее Киев подтвердил, что министр обороны Рустем Умеров возглавит украинскую делегацию. Однако президент Владимир Зеленский уже покинул Турцию и направился в Албанию на саммит Европейского политического сообщества.

Российская делегация, как сообщалось ранее, находится в Стамбуле с 14 мая и готова к переговорам. Предположительно, встречу могут перенести на 16 мая.