В пятницу в Стамбуле состоится трехсторонняя встреча Турции, России и Украины

В пятницу, 16 мая, в Стамбуле состоится трехстороння встреча делегаций России, США и Украины. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в турецком МИД.

«Завтра, 16 мая, пройдут встречи в различных форматах: трехсторонние встречи между США, Украиной и Турцией, а также Россией, Украиной и Турцией», — указали в сообщении.

По информации агентства Anadolu, встреча Фидана и Мединского уже началась в рабочем офисе президента Турции во дворце Долмабахче в Стамбуле.

Официальный представитель МИД Турции ранее сообщил, что решений о переговорах представителей Турции, РФ, Украины и США в Стамбуле еще нет, об этом написал ТАСС.

Переговоры России и Украины, запланированные на 15 мая в Стамбуле, не состоятся из-за логистических проблем. Российские переговорщики находятся в Турции уже сутки.