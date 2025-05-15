Трамп выразил готовность приехать в Стамбул 16 мая
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов приехать в Стамбул 16 мая, если переговоры между Россией и Украиной будут проходить успешно. Об этом сообщило агентство Reuters.
«Если это будет необходимо», — добавил американский лидер.
Накануне агентство со ссылкой на источник в Белом доме сообщало, что Трамп не планирует ехать в Турцию на переговоры.
Официально состав украинской делегации на встрече не разглашался. Россию на них представляют четверо делегатов:
- помощник президента Владимир Мединский;
- замглавы МИД Михаил Галузин;
- начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков;
- замминистра обороны генерал-полковник Александр Фомин;
И четверо экспертов:
- первый замглавы управления информации Генштаба генерал-лейтенант Александр Зорин;
- замглавы Управления президента по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская;
- директор Второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел Алексей Полищук;
- заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Виктор Шевцов.
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