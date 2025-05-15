Трамп выразил готовность приехать в Стамбул 16 мая

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов приехать в Стамбул 16 мая, если переговоры между Россией и Украиной будут проходить успешно. Об этом сообщило агентство Reuters .

«Если это будет необходимо», — добавил американский лидер.

Накануне агентство со ссылкой на источник в Белом доме сообщало, что Трамп не планирует ехать в Турцию на переговоры.

Официально состав украинской делегации на встрече не разглашался. Россию на них представляют четверо делегатов:

помощник президента Владимир Мединский;

замглавы МИД Михаил Галузин;

начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков;

замминистра обороны генерал-полковник Александр Фомин;

И четверо экспертов: