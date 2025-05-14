В Москве приземлился спецборт ВВС Бразилии

В среду специальный борт Военно-воздушных сил Бразилии приземлился в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщило РИА «Новости» .

С 10 по 14 мая президент Бразилии Лула да Силва находится с государственным визитом в Китае. В среду СМИ сообщали, что завершавший визит в Китай да Силва пообещал встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным.

Ранее Путин ранее предложил киевскому режиму возобновить прямые переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле . Глава государства допускал, что в ходе переговоров стороны в результате выйдут на соглашение о прекращении огня.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия настроена на поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели переговоров с Украиной — обеспечение интересов России и устранение первопричин конфликта.