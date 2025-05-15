«Пока клоун навыступается». Захарова поставила Зеленского на место одной фразой
Мария Захарова раскритиковала высказывания Зеленского по переговорам
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала слова Владимира Зеленского о переговорах в Стамбуле. Она напомнила, что российская сторона уже сутки как находится на месте.
Таким образом дипломат отреагировала на слова украинского лидера — тот выразил надежду на то, что встреча все же состоится и «не окажется показухой».
«Скоро уже сутки, как российская делегация в Стамбуле. Ждет, пока клоун навыступается, галлюциногены его отпустят, и он позволит тем, кому три года запрещал, приступить к переговорам», — написала Захарова.
Ранее Зеленский сообщил, что украинскую сторону на переговорах в Стамбуле представляет министр обороны Рустем Умеров. Сам он уже отправился в Албанию на саммит Европейского политического сообщества.
Первые с 2022 года прямые переговоры между Россией и Украиной к вечеру 15 мая так и начались. Их планировали провести во дворце Долмабахче в Стамбуле. Источники российских СМИ заявляли, что встречу делегаций перенесли на пятницу, 16 мая.