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    Песков анонсировал телефонный разговор Путина и Трампа в ближайшее время

    Песков словом «скоро» анонсировал телефонный разговор Путина и Трампа

    Фото: РИА «Новости»

    Разговор по телефону президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в ближайшее время. Как сообщило РИА «Новости», такой анонс сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

    «Скоро», — коротко ответил он на вопрос журналистов о беседе лидеров двух держав.

    В минувший четверг, 8 октября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что дату беседы российского и американского лидеров уже согласовали.

    Он подчеркнул, что осталось договориться только о времени беседы.

    Песков добавил, что детально проинформирует о начале переговоров, и пообещал, что скрывать ничего не станет.

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