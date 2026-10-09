Песков анонсировал телефонный разговор Путина и Трампа в ближайшее время

Разговор по телефону президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в ближайшее время. Как сообщило РИА «Новости» , такой анонс сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Скоро», — коротко ответил он на вопрос журналистов о беседе лидеров двух держав.

В минувший четверг, 8 октября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что дату беседы российского и американского лидеров уже согласовали.

Он подчеркнул, что осталось договориться только о времени беседы.

Песков добавил, что детально проинформирует о начале переговоров, и пообещал, что скрывать ничего не станет.