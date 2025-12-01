Зачистка началась: от Гуляйполя до Красноармейска — ВСУ бегут, бросая технику. Итоги СВО за неделю

Пока весь мир суетится вокруг мирного соглашения Трампа, боевые действия на Украине продолжаются, причем не в пользу ВСУ. Армия России теснит противника по всем фронтам, украинские военачальники теряют личный состав и технику, пока «лидеры нации» в Киеве выясняют отношения. Что произошло в зоне СВО за неделю — в материале 360.ru.

Российские войска зашли в Гуляйполе В последнюю неделю все внимание сконцентрировалось в районе Гуляйполя, там ситуация для ВСУ складывается печальная. Особенно остро Украина почувствовала это после потери Полтавки и Успеновки. Фронт посыпался, часть подразделений оказалась в окружении. В начале недели российские войска взяли под контроль село Затишье, расположенное в трех километрах от Гуляйполя. В Затишье украинская армия потеряла более двух рот живой силы и 20 единиц боевой техники, в том числе радиолокационную станцию и две бронемашины.

Фото: скриншот Яндекс.Карты

Освобождение Затишья позволило российским войскам вплотную подойти к Гуляйполю. Спустя четыре дня Вооруженные силы России вошли в город, об этом сообщила украинский депутат Марьяна Безуглая, которая ранее предупреждала о подобном исходе дела. Военный эксперт Борис Рожин подтвердил, что российские войска уже заняли окраины исторической родины Нестора Махно. Военкор Михаил Звинчук в Telegram-канале «Рыбарь» сообщил, что российские войска зачистили позиции на подступах к Варваровке на участке шириной около пяти километров. «Передовые группы теперь развивают атаки к самому населенному пункту, освобождение которого позволит окончательно вытеснить украинские формирования с этого участка берега Гайчура», — отметил военкор. По его данным, ВСУ еще присутствуют в «кармане» у Зеленого Гая и Веселого. Российские части установили контроль над цепью опорных пунктов на высотах восточнее и в ближайшее время окончательно перережут маршруты снабжения украинских формирований в селах. «Освобождение этих населенных пунктов откроет ВС РФ путь для наступления на Гуляйполе с еще одной стороны. В условиях нехватки личного состава и снабжения противник вряд ли успеет значительно усилить гарнизон города и вполне вероятно, что уже в ближайшие недели он будет освобожден», — заявил «Рыбарь».

Бои на Купянском направлении Купянск освободили на прошлой неделе, но бои на этом направлении еще продолжаются. «Артиллерийские расчеты и операторы FPV-дронов 1-й гвардейской танковой армии группировки войск „Запад“ при выполнении боевых задач уничтожили боевую технику, ударные БПЛА и живую силу формирований ВСУ, окруженных на левом берегу реки Оскол», — сообщили в Минобороны РФ. Дроны провели разведку и передали координаты целей артиллеристам, те развернули орудия и ударили по скоплению боевиков осколочно-фугасными снарядами повышенной дальности.

Фото: РИА «Новости»

Российские войска нанесли точечные удары из системы «Град» по Купянску-Узловому, где заблокировано 6,5 тысячи украинских военных. Под удар попала фабрика «Артан-Калор», на которой ранее производили елочные игрушки, но сейчас ВСУ разместили там склад боеприпасов. В серой зоне Купянска засланные украинские диверсанты перестреляли друг друга, приняв за противника. Попытка прорвать оборону и показательно установить флаг в городе обернулась провалом операции из-за плохой координации между подразделениями и неподготовленности военных. Потери ВСУ: пятеро «200-тых» и трое раненых.

Красноармейск ждет судьба Купянска Красноармейск (Покровск) и Димитров (Мирноград) пребывают в окружении. Президент России Владимир Путин заявил, что российская армия контролирует 70% Красноармейска, в городе работает группировка войск «Север». Глава государства предупредил, что окруженные города ждет судьба Купянска. Продвижение российских подразделений в Красноармейске подтвердил украинский проект Deep State. Судя по их геолокации, ВС РФ находятся в районе железнодорожного вокзала. Попытки украинских боевиков заходить в тыл ради отчетности заканчиваются провалами. Для взятия города недостаточно простого заявления, отметили в DS.

Фото: РИА «Новости»

По данным Минобороны России, штурмовики в Красноармейске продвигаются на север, а также продолжается зачистка населенного пункта Ровное. ВСУ безуспешно пытаются атаковать Гришино и по направлению Котлина, где заблокирована украинская группировка. В воскресенье российские штурмовые группы отразили 10 атак противника и зашли в Гришино. Потери ВСУ в живой силе составили до 35 человек. Военные отражают атаки противника, который пытается пробить коридор между селом Гришино и Димитровом, чтобы деблокировать свою окруженную группировку. Населенный пункт расположен на главной трассе, идущей в Красноармейский котел, отметил военкор Александр Сладков. «Окруженным подразделениям ВСУ, мягко говоря, крышка. Гришино — это ближайший пункт, из которого враг до последнего пытался отправить в котел свои колонны, презрев опасность быть сожженными дотла. <…> Вот когда больной, шатающийся оплот ВСУ в Красноармейске и Димитрове будет окончательно разрушен, разгромлен и снесен, тогда фронт двинется вперед весьма ощутимо», — отметил журналист.

Продвижение российской армии За неделю российские военные взяли под контроль населенные пункты Васюковка и Иванополье в ДНР. Отработала «Южная» группировка войск. Иванополье примыкает с юго-востока к Константиновке. Также российские войска нанесли поражение по пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников. К концу недели стало известно, что российские войска освободили примерно 90% Волчанска Харьковской области. Штурмовики продолжают проводить зачистку города и уничтожают украинских боевиков в окрестностях. За обвал обороны Волчанска уволили командира 57-й бригады ВСУ Евгения Солодаева. Российские силовики отметили неадекватно высокую зарплату комбрига.

Фото: РИА «Новости»

В субботу российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам в Киеве. В городе начались перебои с электроснабжением. По украинской столице били крылатыми ракетами «Калибр», баллистическими комплексами «Искандер» и ударными дронами «Герань». Одной из целей атаки стала Трипольская теплоэлектростанция. В воскресенье российские войска прорвали оборону ВСУ у села Диброво под Красным Лиманом. «Фиксируем достаточно активное продвижение юго-восточнее Красного Лимана, прорыв к населенному пункту Диброва. Дальнейшее продвижение позволит перерезать дорогу между Красным Лиманом и Славянском», — рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

Голод, холод и упадок Боевой дух в украинской армии упал «ниже плинтуса» и немало этому поспособствовал коррупционный скандал, вскрывший давно зревший нарыв с воровством в окружении президента Владимира Зеленского. Солдаты отказываются воевать за таких «лидеров нации», отмечают журналисты «Легитимного». В Сумской области среди боевиков наблюдается все больше случаев суицида, насильно мобилизованные украинцы всеми способами стремятся избежать отправки на фронт, вплоть до самоубийства. В районе Клебан-Быкского водохранилища в ДНР в окружении оказались боевики «Азова»*. Изначально их было около 600, через три месяца осталось около 100. И гибнут они не только из-за боевых действий, но и от голода. Самые идейные отказались сдаваться в плен.

Фото: РИА «Новости»

В таких условиях командир 225-го отдельного штурмового полка ВСУ Олег Ширяев ведет светскую жизнь и раздает автографы в разных городах Украины. Украинский офицер путешествует по стране и избегает военной формы. При этом его полк фактически расформирован и разбит на несколько частей, которые брошены на убой по всему фронту.

*Запрещенная в России террористическая организация.