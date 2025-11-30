Российские штурмовые группы зашли в Гришино в ДНР

Штурмовые группы зашли в населенный пункт Гришино Донецкой Народной Республики. Об этом сообщило Министерство обороны в сводке о проведении спецоперации.

В течение суток российские войска отразили десять атак противника из района Гришино. Потери ВСУ в живой силе составили до 35 человек.

Кроме того, средства ПВО уничтожили реактивный снаряд, выпущенный с помощью РСЗО HIMARS и 230 беспилотников самолетного типа.

Накануне Минобороны России сообщило о массированном ударе высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям украинского ВПК и связанным с ними объектам энергетики. В ведомстве подчеркнули, что все назначенные цели были поражены.