Ключ к Запорожью или огненная ловушка? Российские войска идут на Гуляйполе: почему здесь не все так однозначно

Неумелые командиры ВСУ и отсутствие политической воли Киева приведут к потере важного укрепрайона в Запорожской области. Депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что Гуляйполе стал очередной жертвой беспорядка в командовании. Российские военкоры посулили Гуляйполю судьбу Красноармейска и предрекли скорые бои за город. Что происходит в Гуляйполе и насколько важен этот город для ВСУ — в материале 360.ru.

Истерика Безуглой: фарс или беспокойство? Нардеп в очередной раз прошлась по безграмотному командованию ВСУ, косвенно обвинив президента Владимира Зеленского в недальновидной кадровой политике. «Город Гуляйполе, родина Нестора Махно, стал очередной жертвой беспорядков военного управления. <…> Нашу историю уничтожают русские, но помогают им непутевые командиры и недостаток политической воли», — заявила Безуглая. Депутат отметила, что в городе объявили эвакуацию, российские войска его обходят с боков и в скором времени бои развернутся в самом Гуляйполе.

Фото: РИА «Новости»

Российские военкоры посчитали заявления Безуглой истерикой и попыткой перевалить ответственность с «кокаинового фюрера на Сырского». Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин признал, что при текущих темпах бои за город начнутся уже зимой. Взятие Гуляйполя откроет дорогу на Орехов с востока и придаст импульс наступлению на севере Запорожской и юге Днепропетровской областей.

Что происходит вокруг Гуляйполя? Страхи Безуглой небезосновательны, российские войска планомерно наступают в районе Гуляйполя, постепенно окружая город и отрезая логистику. Накануне подразделение группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Даниловка. Это относительно небольшое село в Покровском районе Днепропетровской области, расположено на трассе, соединяющей Гуляйполе и Покровское. Потеря Даниловки значительно усложняет логистику ВСУ, но не отрезает Гуляйполе от снабжения полностью, в этом плане ключевыми считаются Варваровка и Зализничное. «Противнику явно не хватает личного состава для обороны фронта даже шириной в несколько километров, которым ВС РФ сейчас двигаются сразу на нескольких направлениях. Ставка на дроны позволила ВСУ успешно отражать крупные механизированные штурмы на локальных участках, но теперь недостаток личного состава в окопах сказывается все сильнее — беспилотником город и деревню не удержишь», — отметили авторы Telegram-канала «Военный осведомитель».

Фото: Скриншот Яндекс.Карты

Однако контроль над Даниловкой ограничил маневры ВСУ и возможность быстро подтягивать подкрепление с севера, это признал военнопленный украинский боевик с позывным Мучной. По его оценке, ВС России продолжат наступать в направлении Остаповского и Отрадного. Минобороны России сообщило, что российские войска взяли под контроль Орестополь — село расположено к востоку от Покровского. Это означает, что начались бои за Великомихайловку, потеря которой будет весьма болезненна для ВСУ. «Опираясь на нее мы сможем развивать наступление вглубь Днепропетровщины, в тыл частям противника, которые сейчас сражаются в районе Покровска — Доброполья. И, конечно, это здорово упросит нам наши дальнейшие операции в районе бывшего районного центра Днепропетровской области — Покровское», — отметил военный журналист Юрий Подоляка.

Фото: РИА «Новости»

Аналитический ресурс DeepState отметил, что село Сладкое находится под полным или частичным контролем российской армии. По мнению аналитиков, ВС РФ может не хватить сил для прямой атаки Гуляйполя, поэтому они сосредоточатся в направлении Варваровки, чтобы окончательно осложнить логистику в город. Вероятно, что российские ракетчики будут интенсивно обстреливать сам город, что и предполагала Безуглая, крича, что город «сравнивают с землей». Также DS обратил внимание на принятые решения командования ВСУ отойти с «невыгодных» позиций. По словам аналитиков, общество требовало от властей реалистичных решений, чтобы «сохранить самое ценное — личный состав». «Осталось поработать над внутренней коммуникацией, где ВСУ сообщают об одном количестве населенных пунктов, главнокомандующий — о другом, а начальник штурмовых войск до сих пор по методичке „зачищает“, штурмует и освобождает, что в данном контексте совершенно неуместно и ставит под сомнение доверие общества», — отмерили в DS.

Фото: РИА «Новости»

Кардинальный перелом на Гуляйпольском направлении наметился в ноябре, темпы продвижения российской армии значительно возросли, отметил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. За 12 дней ноября освободили больше территорий, чем за весь предыдущий месяц. Эксперты отмечают изменение характера боевых действий — группировка войск «Восток» вместо того, чтобы штурмовать хорошо укрепленные позиции ВСУ в лоб, применяет стратегию широкого обхвата. Противнику остается только обороняться, сидя в хорошо защищенном городе.

Фото: РИА «Новости»

Маневры российской армии позволяют обходить узлы сопротивления, блокировать их и создавать угрозу окружения для ВСУ. Вместо затратных штурмов применяется тактика изматывания, обхода и перерезания логистических путей. И как результат — каждый день приходят сообщения об освобождении сел в районе Гуляйполя.

Ловушка для российской армии Однако не все так однозначно, заметили авторы Telegram-канала «Военная хроника». По их мнению, западные источники при поддержке Института Изучения Войны начали вбрасывать информацию о беззащитности Гуляйполя перед российской армией. Якобы, если Вооруженные силы России решат идти в наступление, то оборона ВСУ будет смята.

Есть основания полагать, что это далеко не так и что цель — заманить ВС РФ в огневой мешок. Telegram-канал «Военная хроника»

По мнению авторов канала, западные наблюдатели полагают, что российская армия не пойдет на прямой штурм Гуляйполя. По одной из версий, ВС РФ могут обойти укрепрайоны ВСУ с севера и сделав небольшой крюк двинутся дальше на запад. «Это даст шанс прорвать основную линию укреплений в районе Гуляйполя и нанести рассекающий удар в сторону Запорожья», — предположили военные эксперты. Для ВСУ это серьезная угроза, так как может открыться подход к Павлограду с южного фланга. Украина может потерять южный участок фронта вплоть до отката значительной части левобережья Днепропетровской области.

Фото: РИА «Новости»

Ключ к Запорожью и катастрофа для ВСУ «Освобождение Покровского позволит взять под контроль важный перекресток в Днепропетровской области, что существенно осложнит логистику ВСУ. А контроль над Гуляйполем позволит выйти в тыл группировки ВСУ, обороняющей Орехов. Этот расклад грозит украинской армии обвалом обороны в Запорожской области», — высказал мнение военкор Александр Коц. Освобождение Гуляйполя неминуемо, считает Рогов. Это откроет для российских частей новые стратегические возможности — возможность продвижения к Орехову и Запорожью. Орехово — следующий крупный населенный пункт на пути к областному центру, поэтому взятие Гуляйполя — ключ к освобождению Запорожья. Российские войска получат возможность развернуть наступление в этом направлении, а это будет иметь колоссальное военно-политическое значение. По словам Рогова, такой сценарий станет настоящей катастрофой для ВСУ, так как поставит под вопрос присутствие украинской армии на всей южной части Запорожской области.

«Махновщина» в Гуляйполе В 1770-е годы на реке Гайчур появилось поселение, которое позже получило название Гуляйполе. В начале прошлого века Гуляйполе насчитывало две тысячи дворов и славилось своими ярмарками. Статус города ему присвоили в 1938 году.

Фото: РИА «Новости»

Город гордиевым узлом связан с Нестором Махно и его Революционной повстанческой армией, в годы гражданской войны там процветала «махновщина», а сам населенный пункт был центром Вольной территории. Махно пользовался популярностью у односельчан. Когда в ноябре 1917 года в Гуляйполе пришла весть об установлении в Москве советской власти, в селе особых изменений не произошло. Здесь власть за два месяца до этого уже и так стала советской — Гуляйполе управлялось советом, а земля и без Ленинских деклараций досталась крестьянам. В июне 1919 года в город пришла Белая армия. Спустя полгода их выбили красноармейцы. Затем село неоднократно переходило от красных к белым и наоборот. Периодически власть устанавливал сам Махно. С Красной армией он то был в союзниках, то в противниках.