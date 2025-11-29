Де-юре командир 225-го отдельного штурмового полка ВСУ Олег Ширяев ведет светскую жизнь и раздает автографы в разных городах Украины, тогда как его подразделения несут тяжелые потери на фронте. Об этом ТАСС сообщили представители российских силовых структур.

«225-й полк фактически расформирован и разбит на несколько частей, которые брошены на убой по всему фронту», — рассказал собеседник агентства.

Источник утверждает, что на фоне этого Ширяев спокойно путешествует по Украине и избегает военной формы. В качестве примера собеседник привел его недавний визит в Харьков, где он передал местному бизнесмену флаг с собственным портретом и автографом — несмотря на то, что всего в 50 километрах бойцы его полка, по данным силовых структур, брошены затыкать провал под Волчанском.

При этом фактически, по словам источника, Ширяев лишен командных полномочий, однако официально продолжает числиться командиром 225-го полка.

В октябре ТАСС уже передавал сообщения силовых структур о том, что командиры 225-го и 425-го полков ВСУ фактически не управляют своими частями, занимаясь лишь перераспределением подразделений между участками фронта.

В апреле командующий спецназом «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что подразделения Главного управления разведки Украины попытались ввести на территорию России основные силы Вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Демидовка и Поповка Белгородской области. По его словам, украинские диверсанты из 130-го разведывательного батальона пытались провести бойцов 221-го и 225-го полков ВСУ, но безуспешно.