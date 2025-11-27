Российские войска освободили примерно 90% Волчанска, у ВСУ остается контроль над 10% территории города. Об этом ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«В ходе освободительных действий под контроль российской армии перешло порядка 90% населенного пункта Волчанск», — рассказал он.

По его словам, сейчас российские военные продолжают проводить зачистку города и уничтожают боевиков ВСУ в окрестностях.

Марочко уточнил, что украинская армия спешно проводит передислокацию и укрепляет оборонительную линию в районе Вильча — Волчанские Хутора.

Ранее на Украине уволили командира 57-й бригады мотопехотной бригады ВСУ полковника Евгения Солодаева. Его сняли с должности из-за провала обороны под Волчанском в Харьковской области. Новым командиром стал подполковник Виталий Попович.

До увольнения Солодаев получал оклад более трех тысяч долларов, а его супруга — более 850 долларов. В то время как рядовые солдаты подрабатывали таксистами, семья командира владела земельными участками общей площадью в 15 футбольных полей.