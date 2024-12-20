Убили ребенка, метили по гражданским объектам. Что известно об атаке ВСУ на Рыльск

Днем 20 декабря ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Рыльску. Погибли минимум шесть человек, есть пострадавшие среди мирных жителей. Все, что известно о ситуации в курском городе к этому часу, — в материале 360.ru.

Первую информацию об обстреле местные Telegram-каналы стали публиковать около 15:30 вместе с кадрами от очевидцев. Они запечатлели разбитые машины, горящие и полуразрушенные здания и оставленные в земле вражескими снарядами воронки.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале подтвердил, что по городу били ракетами. «Украинские националисты сознательно выбирают своими целями мирные объекты, объекты социального назначения», — подчеркнул он, добавив, что направил в Рыльск исполняющего обязанности председателя правительства Алексея Дедова и его заместителей.

Чем ВСУ били по Рыльску По первоначальным данным, которые привел Mash, город атаковали шестью ракетами ATACMS. В публикации указали, что осколки попали по автостанции, школе № 1, педучилищу и дому культуры. Аналогичную информацию сообщали и городские паблики. Позже в Telegram-канале отметили, что удар ВСУ нанесли ракетами с кассетной боевой частью, радиус поражения каждой — 15 метров. По версии Mash, ракеты сбила система ПВО, но из одной боеголовки на город упало около 17 боеприпасов, а после обстрела загорелось порядка 10 авто. Военный корреспондент Юрий Подоляка заявил, что удар ВСУ нанесли традиционно дуплетом. «Когда спасатели прибыли на место, была повторная попытка удара. Вторую отбить удалось, а вот первую — нет. <…> Думаю, это не просто очередной террористический акт», — написал он в Telegram-канале.

Фото: РИА «Новости»

Позже Хинштейн сообщил, что по городу выпустили несколько ракет из установки РСЗО HIMARS.

Повреждены здания дома культуры, физкультурно-оздоровительного комплекса, педагогического колледжа, школы, пожарной части, другие социальные объекты. Александр Хинштейн врио главы Курской области

Он отмечал, что в результате обстрела повредило несколько частных домов и порядка 15 автомобилей. «В Рыльске продолжают работать экстренные службы, специалисты проводят оценку ущерба, оказывают помощь. Все необходимые меры принимаются незамедлительно», — подчеркивал Хинштейн.

Среди погибших — ребенок Врио губернатора Курской области также сообщил о погибших и пострадавших при обстреле. «По предварительным данным, погибли шесть человек, в том числе один ребенок», — уточнил Хинштейн. Среди 10 человек, получивших ранения, оказался 13-летний ребенок. Врачи оценили полученные пострадавшими травмы как легкие. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что подросток в стабильном состоянии. Позже Хинштейн добавил, что всего после атаки ВСУ на Рыльск за медицинской помощью обратились девять человек, в том числе беременная.

Пятеро из них направлены в Курскую областную больницу. Среди пострадавших — женщина, находящаяся на девятом месяце беременности. Александр Хинштейн

Исполняющий обязанности замгубернатора, доктор медицинских наук Андрей Белостоцкий отметил, что четырем получившим легкие ранения оказали медицинскую помощь и отпустили домой. «Все остальные пять человек, которых я осмотрел, направлены в областную клиническую больницу. У них ранения средней степени тяжести. Посчитал нужным, чтобы они находились под постоянным присмотром врачей», — пояснил он.

Фото: Pxhere

Хинштейн выехал в Курскую область Врио губернатора региона направился в область сразу же после заседания Госсовета. Главной задачей он назвал восстановление подачи тепла и света в жилые дома. «Уже начали затягивать пленкой выбитые окна, чтобы обеспечить тепловой контур. К сожалению, объем разрушений по городу достаточно серьезный, много объектов социальной инфраструктуры пострадало», — рассказал Хинштейн в Telegram-канале. Он отметил, что уже обсудил произошедшее с зампредом правительства Маратом Хуснуллиным.

Ждет от нас перечень пострадавших объектов помощь будет оказана. Никто не останется один на один с этой бедой. Александр Хинштейн

Хинштейн также напомнил, что против России ведут войну на информационном поле: по Сети стали разгонять фейк о том, что врио главы региона якобы заявил об отсутствии денег у государства на восстановление жилья курян. «Это наглая, циничная ложь. Все люди, у которых пострадало жилье, в обязательном порядке получат сертификаты. Другое дело, и это никогда не скрывалось, что бюджет не компенсирует нежилые строения — бани, сараи, хозпостройки. Полагаю, большинство это понимает», — сказал он, попросив людей сохранять единство и не поддаваться на провокации. После обстрела Рыльска СК возбудил уголовное дело о теракте. Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что Россия поднимет тему ракетных ударов по городу на ближайшем заседании СБ ООН.