Дело о теракте возбудили после атаки ВСУ на Рыльск

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте из-за ракетного удара, который украинские боевики нанесли по Рыльску в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, украинские военные целенаправленно ударили по мирным объектам. Следователям предстоит установить личности всех причастных, чтобы привлечь их к уголовной ответственности.

По предварительной информации, есть погибшие и пострадавшие, но точное их количество пока устанавливается.

Всего по городу ударили шестью ракетами. Осколки упали на автостанцию, школу и дом культуры, где готовились к новогодним мероприятиям. На месте работают оперативные и экстренные службы, в город направили и. о. председателя правительства региона Алексея Дедова и его заместителей. Врио главы Курской области Александр Хинштейн тоже считает, что ВСУ избрали мирные цели сознательно.