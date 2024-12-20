Стало известно о состоянии раненого в Рыльске ребенка
Львова-Белова: раненый в Рыльске 13-летний ребенок в стабильном состоянии
Пострадавший при ракетной атаке на Рыльск мальчик находится под наблюдением врачей. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила о его состоянии в своем Telegram-канале.
«Пострадал один ребенок 13 лет — его состояние оценивается как стабильное. Врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — сказала она.
Информация о гибели другого ребенка, по слова Львовой-Беловой, предварительная и требует уточнения. Омбудсмен поддерживает связь с курской коллегой, Уполномоченным по правам ребенка в регионе Натальей Листопадовой.
Последняя сообщила в своем Telegram-канале, что ранение в Рыльске получил 13-летний мальчик. Кроме того, медпомощь потребовалась женщине на девятом месяце беременности.
Украинские военные выпустили по Рыльску несколько ракет американской РСЗО HIMARS, которые повредили дома и соцобъекты. Атаку обсудят в Совбезе ООН.