Стало известно о состоянии раненого в Рыльске ребенка

Львова-Белова: раненый в Рыльске 13-летний ребенок в стабильном состоянии

Пострадавший при ракетной атаке на Рыльск мальчик находится под наблюдением врачей. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила о его состоянии в своем Telegram-канале .

«Пострадал один ребенок 13 лет — его состояние оценивается как стабильное. Врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — сказала она.

Информация о гибели другого ребенка, по слова Львовой-Беловой, предварительная и требует уточнения. Омбудсмен поддерживает связь с курской коллегой, Уполномоченным по правам ребенка в регионе Натальей Листопадовой.

Последняя сообщила в своем Telegram-канале, что ранение в Рыльске получил 13-летний мальчик. Кроме того, медпомощь потребовалась женщине на девятом месяце беременности.

Украинские военные выпустили по Рыльску несколько ракет американской РСЗО HIMARS, которые повредили дома и соцобъекты. Атаку обсудят в Совбезе ООН.