Хинштейн назвал тип ударивших по Рыльску ракет

Хинштейн: ВСУ ударили HIMARS по мирным объектам в Рыльске, есть погибшие

Вооруженные силы Украины нанесли массированный удар ракетами HIMARS по городу Рыльск. Есть погибшие и пострадавшие, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.

«Силы ПВО сбили несколько ракет, выпущенных из установки РСЗО „HIMARS“. Всем раненым и пострадавшим врачи оказывают необходимую помощь», — написал он.

Врио губернатора сообщил, что в результате атаки ВСУ повреждения получили здания Дома культуры, физкультурно-оздоровительного комплекса, педагогического колледжа, школы и других социальных объектов. Также известно о повреждениях в частных домах.

Сейчас на месте работают спасатели, пожарные и сотрудники других экстренных служб. Однако их действия осложняются попытками повторных ударов со стороны украинских националистов.

ВСУ целенаправленно вели обстрел мирных объектов в Курской области. Следственный комитет завел уголовное дело о теракте из-за ракетного удара, который ВСУ нанесли по Рыльску.