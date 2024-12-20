Удары ВСУ по Рыльску обсудят на заседании Совбеза ООН

Захарова: Россия поднимет тему ударов ВСУ по Рыльску в Совбезе ООН

Постпредство России внесет в повестку ближайшего заседания Совбеза ООН атаку на Рыльск в Курской области. Предстаивтель МИД России Мария Захарова сообщила об этом РИА «Новости» .

«Россия поднимет тему ракетных ударов по Рыльску на заседании СБ ООН в пятницу», — сказала она.

Вооруженные силы Украины днем 20 декабря выпустили по Рыльску несколько ракет реактивной системы залпового огня HIMARS. Жилые дома, здания педколледжа, Дома культуры, физкультурно-оздоровительного комплекса, ЗАГС, пунктов выдачи заказов, начальной школы и других соцобъектов получили повреждения.

По предварительным оценкам, шесть человек погибли, 26 жителей получили ранения. Среди пострадавших — дети и беременная женщина. Следком возбудил уголовное дело о террористическом акте.