ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску

Украинские боевики запустили ракеты по городу Рыльску. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Он подчеркнул, что украинские националисты сознательно выбрали в качестве целей мирное население и социальные объекты.

«Отправил в город исполняющего обязанности председателя правительства Алексея Дедова и его заместителей. На месте уже находятся все оперативные и экстренные службы», — заявил Хинштейн в Telegram-канале.

Также он пообещал помощь пострадавшим от обстрела и их семьям со стороны правительства Курской области.

По предварительным данным, всего в город прилетело шесть ракет. Осколки упали на автостанцию, школу и дом культуры, где шла подготовка к новогодним мероприятиям. Также известно о раненых среди мирных жителей.

В минувший четверг, 19 декабря, Министерство обороны заявило, что украинские боевики атаковали комбинат «Каменский» в Ростовской области ракетами ATACMS и Storm Shadow. Из 10 выпущенных снарядов дежурные средства противовоздушной обороны сбили девять. Осколки одной ракеты упали на территорию промзоны, где повредили техническое здание.