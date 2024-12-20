Беременная женщина пострадала при обстреле ВСУ Рыльска

После атаки ВСУ на Рыльск за медицинской помощью обратились девять человек, среди них беременная женщина. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.
Он отметил, что пятерых раненых направили в Курскую областную больницу. Среди пострадавших оказался 13-летний школьник. В Рыльске сейчас находится исполняющий обязанности заместителя губернатора, доктор медицинских наук Андрей Белостоцкий.
Взрывы и разлетевшиеся осколки выбили окна в трех многоэтажках. Также пострадали дом культуры, здание начальной школы, загса и другие социальные объекты. Следственный комитет завел уголовное дело о теракте.
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