Беременная женщина пострадала при обстреле ВСУ Рыльска

Хинштейн: 9 человек пострадали при атаке ВСУ на Рыльск, среди них беременная

После атаки ВСУ на Рыльск за медицинской помощью обратились девять человек, среди них беременная женщина. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Он отметил, что пятерых раненых направили в Курскую областную больницу. Среди пострадавших оказался 13-летний школьник. В Рыльске сейчас находится исполняющий обязанности заместителя губернатора, доктор медицинских наук Андрей Белостоцкий.

Украинские боевики нанесли массированный удар ракетами HIMARS по Рыльску вечером в пятницу, 20 декабря. Силы ПВО сбили несколько снарядов.

Взрывы и разлетевшиеся осколки выбили окна в трех многоэтажках. Также пострадали дом культуры, здание начальной школы, загса и другие социальные объекты. Следственный комитет завел уголовное дело о теракте.