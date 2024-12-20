Беременная женщина пострадала при обстреле ВСУ Рыльска

Хинштейн: 9 человек пострадали при атаке ВСУ на Рыльск, среди них беременная

Фото: РИА «Новости»

После атаки ВСУ на Рыльск за медицинской помощью обратились девять человек, среди них беременная женщина. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Он отметил, что пятерых раненых направили в Курскую областную больницу. Среди пострадавших оказался 13-летний школьник. В Рыльске сейчас находится исполняющий обязанности заместителя губернатора, доктор медицинских наук Андрей Белостоцкий.

Украинские боевики нанесли массированный удар ракетами HIMARS по Рыльску вечером в пятницу, 20 декабря. Силы ПВО сбили несколько снарядов.

Взрывы и разлетевшиеся осколки выбили окна в трех многоэтажках. Также пострадали дом культуры, здание начальной школы, загса и другие социальные объекты. Следственный комитет завел уголовное дело о теракте.

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