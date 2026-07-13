Трое погибших, завалы и дело о теракте. Главное об атаке БПЛА на Подмосковье 13 июля

Минувшая ночь стала одной из самых напряженных для Московской области за последнее время. Атака вражеских беспилотников на регион привела к жертвам среди населения и разрушениям. В поселке Пионерском в Истре погибли три человека, в Солнечногорске пострадал многоквартирный жилой дом. Подробности — в материале 360.ru.

География атаки Ночью на 13 июля Московская область пережила массированную атаку БПЛА противника. Над территорией региона силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 81 беспилотный летательный аппарат, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем телеграм-канале.

Фото: губернатор Московской области Андрей Воробьев / Telegram

«Беспилотники уничтожены над Одинцовом, Наро-Фоминском, Рузой, Раменским, Можайском, Волоколамском, Чеховом, Озерами, Истрой, Подольском, Ступином, Домодедовом, Солнечногорском и Коломной», — написал он.

Интересно Всего за минувшую ночь силы ПВО сбили 342 украинских беспилотника в небе над российскими регионами. БПЛА уничтожали над Волгоградской, Калужской, Ростовской, Тульской и другими областями, а также над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей. С 20:30 в сторону Московского региона летело больше 350 вражеских беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Большую часть из них нейтрализовали на дальних подступах, 50 БПЛА уничтожили на подлете к Москве.

Погибшие и пострадавшие Самый тяжелый удар пришелся на поселок Пионерский в Истре: в результате падения беспилотника погибли три человека, еще трое получили ранения. Вспыхнувший пожар охватил пять частных домов. Одну из пострадавших прооперировали в Истринской больнице, ее состояние стабилизировали, сообщила глава муниципального округа Татьяна Витушева в «Максе». Также под наблюдением медиков находится мужчина, получивший легкие осколочные ранения. Еще два человека пострадали в Солнечногорске — там БПЛА попал в многоквартирный жилой дом. Стена и остекления здания получили повреждения. Воробьев подчеркнул, что всем пострадавшим оказывают необходимую помощь. Также разрушения зафиксировали в деревне Бабкино в Истре: повреждены два частных дома. В Можайске в многоквартирном доме повреждения получили карниз и остекление двух окон, однако обошлось без пострадавших.

На всех местах продолжают работать экстренные и оперативные службы. Андрей Воробьев

Уголовное дело о теракте Правоохранительные органы незамедлительно отреагировали на произошедшее. После массированной атаки украинских БПЛА на гражданские объекты в Подмосковье завели уголовное дело о террористическом акте, сообщила пресс-служба Следкома.

Фото: губернатор Московской области Андрей Воробьев / Telegram

По информации следствия, украинские боевики атаковали регион беспилотниками самолетного типа. Помимо зданий, повреждения получили находившиеся рядом с ними транспортные средства. «В поселке Пионерском в результате преступных действий ВФУ разрушены пять домов, повреждены пять автомобилей, три человека погибли. Ведутся поиски пожилой женщины, которая, предположительно, находится под завалами», — уточнила официальный представитель СК России Светлана Петренко. Она добавила, что количество пострадавших уточняется. Правоохранители и криминалисты провели осмотры мест происшествий и приступили к работе с очевидцами и потерпевшими.

Действиям командиров подразделений украинских вооруженных формирований, причастных к этим террористическим актам, будет дана правовая оценка. Светлана Петренко

Горячая линия для пострадавших К устранению последствий ЧП подключилась прокуратура Московской области. Городские прокуроры проконтролируют соблюдение прав жителей, пострадавших от атаки БПЛА.

Фото: губернатор Московской области Андрей Воробьев / Telegram