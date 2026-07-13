Трое погибших, завалы и дело о теракте. Главное об атаке БПЛА на Подмосковье 13 июля
Минувшая ночь стала одной из самых напряженных для Московской области за последнее время. Атака вражеских беспилотников на регион привела к жертвам среди населения и разрушениям. В поселке Пионерском в Истре погибли три человека, в Солнечногорске пострадал многоквартирный жилой дом. Подробности — в материале 360.ru.
География атаки
Ночью на 13 июля Московская область пережила массированную атаку БПЛА противника. Над территорией региона силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 81 беспилотный летательный аппарат, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем телеграм-канале.
«Беспилотники уничтожены над Одинцовом, Наро-Фоминском, Рузой, Раменским, Можайском, Волоколамском, Чеховом, Озерами, Истрой, Подольском, Ступином, Домодедовом, Солнечногорском и Коломной», — написал он.
Интересно
Всего за минувшую ночь силы ПВО сбили 342 украинских беспилотника в небе над российскими регионами. БПЛА уничтожали над Волгоградской, Калужской, Ростовской, Тульской и другими областями, а также над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.
С 20:30 в сторону Московского региона летело больше 350 вражеских беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Большую часть из них нейтрализовали на дальних подступах, 50 БПЛА уничтожили на подлете к Москве.
Погибшие и пострадавшие
Самый тяжелый удар пришелся на поселок Пионерский в Истре: в результате падения беспилотника погибли три человека, еще трое получили ранения. Вспыхнувший пожар охватил пять частных домов.
Одну из пострадавших прооперировали в Истринской больнице, ее состояние стабилизировали, сообщила глава муниципального округа Татьяна Витушева в «Максе». Также под наблюдением медиков находится мужчина, получивший легкие осколочные ранения.
Еще два человека пострадали в Солнечногорске — там БПЛА попал в многоквартирный жилой дом. Стена и остекления здания получили повреждения. Воробьев подчеркнул, что всем пострадавшим оказывают необходимую помощь.
Также разрушения зафиксировали в деревне Бабкино в Истре: повреждены два частных дома. В Можайске в многоквартирном доме повреждения получили карниз и остекление двух окон, однако обошлось без пострадавших.
На всех местах продолжают работать экстренные и оперативные службы.
Андрей Воробьев
Уголовное дело о теракте
Правоохранительные органы незамедлительно отреагировали на произошедшее. После массированной атаки украинских БПЛА на гражданские объекты в Подмосковье завели уголовное дело о террористическом акте, сообщила пресс-служба Следкома.
По информации следствия, украинские боевики атаковали регион беспилотниками самолетного типа. Помимо зданий, повреждения получили находившиеся рядом с ними транспортные средства.
«В поселке Пионерском в результате преступных действий ВФУ разрушены пять домов, повреждены пять автомобилей, три человека погибли. Ведутся поиски пожилой женщины, которая, предположительно, находится под завалами», — уточнила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Она добавила, что количество пострадавших уточняется. Правоохранители и криминалисты провели осмотры мест происшествий и приступили к работе с очевидцами и потерпевшими.
Действиям командиров подразделений украинских вооруженных формирований, причастных к этим террористическим актам, будет дана правовая оценка.
Светлана Петренко
Горячая линия для пострадавших
К устранению последствий ЧП подключилась прокуратура Московской области. Городские прокуроры проконтролируют соблюдение прав жителей, пострадавших от атаки БПЛА.
«По указанию прокурора Московской области Сергея Забатурина городские прокуроры осуществляют личный контроль за ситуацией», — сообщила пресс-служба ведомства.
Для оказания всесторонней помощи пострадавшим координируется взаимодействие с уполномоченными ведомствами и органами местного самоуправления.
Кроме того, для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре открыли горячую линию. Обратиться туда можно по телефону: +7 (916) 240-31-28.