Ночью над Московской областью сбили 81 беспилотник

За ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали 81 беспилотник над Московской областью. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в телеграм-канале .

«Сегодня ночью силы ПВО и средства РЭБ отразили очередную атаку беспилотников на Московскую область. Над территорией региона было сбито и подавлено 81 БПЛА», — написал он.

Дроны ликвидировали над Одинцово, Рузой, Наро-Фоминском, Раменским, Волоколамском, Можайском, Чеховым, Истрой, Озерами, Подольском, Домодедово, Ступино, Коломной и Солнечногорском.

«В поселке Пионерский в Истре в результате падения беспилотника погибли три человека, еще трое получили ранения», — сказал губернатор.