Ночью над Московской областью сбили 81 беспилотник
Воробьев: ночью над Московской областью сбили 81 беспилотник
За ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали 81 беспилотник над Московской областью. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в телеграм-канале.
«Сегодня ночью силы ПВО и средства РЭБ отразили очередную атаку беспилотников на Московскую область. Над территорией региона было сбито и подавлено 81 БПЛА», — написал он.
Дроны ликвидировали над Одинцово, Рузой, Наро-Фоминском, Раменским, Волоколамском, Можайском, Чеховым, Истрой, Озерами, Подольском, Домодедово, Ступино, Коломной и Солнечногорском.
«В поселке Пионерский в Истре в результате падения беспилотника погибли три человека, еще трое получили ранения», — сказал губернатор.
В пяти частных домах возник пожар.
В Солнечногорске дрон попал в многоквартирный дом, два человека пострадали. Еще разрушения зафиксировали в деревне Бабкино. Повреждения получили два частных дома.
«В Можайске в многоквартирном доме повреждены карниз и остекление двух окон», — заявил губернатор.
Он отметил, что на местах ЧП работают сотрудники оперативных служб. Средства ПВО продолжают отражать атаку дронов.