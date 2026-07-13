Одну из пострадавших при атаке БПЛА под Истрой прооперировали

Врачи прооперировали одну из пострадавших в результате атаки беспилотников ВСУ под Истрой, состояние женщины стабилизировали. Об этом на платформе «Макс» сообщила глава города Татьяна Витушева.

«Женщину доставили в Истринскую больницу, прооперировали, ее состояние стабилизировано. В настоящее время переводят в ФГБУ НМИЦ Хирургии имени А. В. Вишневского», — написала она.

Витушева добавила, что у второго пострадавшего мужчины врачи зафиксировали легкие осколочные ранения. Состояние оценили как стабильное, он находится в Истринской больнице под наблюдением медиков.

«Третий пострадавший от госпитализации отказался после получения первичной медицинской помощи на месте происшествия», — заключила Витушева.

Ранее прокуратура Московской области открыла горячую линию для оказания правовой помощи жителям региона, пострадавшим от ночной атаки беспилотников.