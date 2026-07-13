Прокуратура проконтролирует оказание помощи жителям Подмосковья после атаки БПЛА

Прокуратура Московской области взяла под контроль соблюдение прав жителей после ночной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В поселке Пионерский муниципального округа Истра после падения обломков начался пожар. Погибли три человека и еще трое получили ранения.

В Солнечногорске зафиксировали попадание в многоквартирный жилой дом, также пострадали многоквартирные и частные дома в Истре и Можайске.

На месте ЧП работают экстренные службы. По указанию прокурора Московской области Сергея Забатурина городские прокуроры осуществляют личный контроль за ситуацией.

Надзорное ведомство координирует взаимодействие с уполномоченными органами для оказания всесторонней помощи пострадавшим гражданам.

Всего в течение ночи над Московской областью сбили 81 беспилотник, сообщал губернатор Андрей Воробьев.