В Подмосковье открыли горячую линию для помощи пострадавшим при атаке БПЛА

Прокуратура Московской области запустила горячую линию для оказания правовой помощи и приема обращений жителей, пострадавших от ночной атаки беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Для приема жалоб и оказания правовой помощи работает горячая линия: телефон +7 (916) 240-31-28», — заявили в прокуратуре.

Ранее глава Московской области Андрей Воробьев сообщил, что из-за попадания беспилотника начался пожар в пяти частных домах в Пионерском в Истре. Жертвами стали три человека, еще трое получили ранения.

В Можайске в многоквартирном доме повреждения получили остекления двух окон и карниз. В деревне Бабкино пострадали два частных дома, а в Солнечногорске ранения зафиксировали у двух человек в результате падения обломков на многоквартирный дом.

Следственный комитет Подмосковья по факту беспилотной атаки завел уголовное дело.