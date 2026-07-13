После массированной атаки БПЛА ВСУ в Подмосковье возбудили дело

После массированной атаки беспилотников в Подмосковье возбудили уголовное дело. Об этом сообщил телеграм-канал СК.

«Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело о террористическом акте <…> в связи с массированной атакой БПЛА украинских вооруженных формирований на гражданские объекты в Московской области», — заявили в ведомстве.

ВСУ беспилотниками нанесли удары по нескольким районам в области. В Пионерском в Истре из-за действий украинских сил получили повреждения пять домов, пять машин. Погибли три человека. Также ищут пожилую женщину, которая может находиться под завалами. Троим пострадавшим помогают врачи. В Солнечногорске из-за попадания дрона получил повреждения жилой дом. Еще атаки нанесли ущерб объектам в Можайском районе.

Следователи и криминалисты СК осмотрели места ЧП, началась работа с очевидцами и пострадавшими.