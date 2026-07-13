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Три человека погибли после атаки ВСУ в Подмосковье

Губернатор Воробьев: три человека погибли после атаки ВСУ в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Фото: Губернатор Московской области Андрей Воробьев/Telegram

Три человека погибли, еще пятеро пострадали после атаки БПЛА в Подмосковье. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в телеграм-канале.

Силы ПВО и средства РЭБ за ночь ликвидировали 81 БПЛА.

«Беспилотники уничтожены над Одинцово, Наро-Фоминском, Рузой, Раменским, Можайском, Волоколамском, Чеховым, Озерами, Истрой, Подольском, Ступино, Домодедово, Солнечногорском и Коломной», — заявил Воробьев.

В поселке Пионерский в Истре после падения БПЛА погибли три местных жителя, еще трое пострадали. Также загорелись пять частных домов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Фото: Губернатор Московской области Андрей Воробьев/Telegram
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Фото: Губернатор Московской области Андрей Воробьев/Telegram
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Фото: Губернатор Московской области Андрей Воробьев/Telegram
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В Солнечногорске после падения дрона в жилой дом два человека пострадали. Стены и остекление здания получили повреждения. Еще разрушения в двух частных домах зафиксировали в деревне Бабкино в Истре. В многоквартирном доме в Можайске повредились карниз и остекление двух окон.

Воробьев отметил, что на местах ЧП продолжают работать сотрудники экстренных служб. Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь. В регионе продолжают отражать атаку БПЛА.