Губернатор Воробьев: три человека погибли после атаки ВСУ в Подмосковье

Три человека погибли, еще пятеро пострадали после атаки БПЛА в Подмосковье. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в телеграм-канале .

В поселке Пионерский в Истре после падения БПЛА погибли три местных жителя, еще трое пострадали. Также загорелись пять частных домов.

В Солнечногорске после падения дрона в жилой дом два человека пострадали. Стены и остекление здания получили повреждения. Еще разрушения в двух частных домах зафиксировали в деревне Бабкино в Истре. В многоквартирном доме в Можайске повредились карниз и остекление двух окон.

Воробьев отметил, что на местах ЧП продолжают работать сотрудники экстренных служб. Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь. В регионе продолжают отражать атаку БПЛА.