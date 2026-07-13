Три человека погибли после атаки ВСУ в Подмосковье
Губернатор Воробьев: три человека погибли после атаки ВСУ в Подмосковье
Три человека погибли, еще пятеро пострадали после атаки БПЛА в Подмосковье. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в телеграм-канале.
Силы ПВО и средства РЭБ за ночь ликвидировали 81 БПЛА.
«Беспилотники уничтожены над Одинцово, Наро-Фоминском, Рузой, Раменским, Можайском, Волоколамском, Чеховым, Озерами, Истрой, Подольском, Ступино, Домодедово, Солнечногорском и Коломной», — заявил Воробьев.
В поселке Пионерский в Истре после падения БПЛА погибли три местных жителя, еще трое пострадали. Также загорелись пять частных домов.
В Солнечногорске после падения дрона в жилой дом два человека пострадали. Стены и остекление здания получили повреждения. Еще разрушения в двух частных домах зафиксировали в деревне Бабкино в Истре. В многоквартирном доме в Можайске повредились карниз и остекление двух окон.
Воробьев отметил, что на местах ЧП продолжают работать сотрудники экстренных служб. Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь. В регионе продолжают отражать атаку БПЛА.