«Символизм очевиден». В ДНР начались интенсивные бои за Торецк

Успехи российской армии в районе Торецка (Дзержинска) абсолютно очевидны. Подразделения ВС РФ нашли эффективную тактику наступления, которая позволяет выполнять задачи и в то же время беречь личный состав. На Западе ситуацию для ВСУ в Торецке называют «полным провалом». Что на самом деле происходит на этом направлении спецоперации, 360.ru выяснил у экспертов и политологов.

«Воюют толково» Советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала отметил, что самые напряженные бои идут в Торецке в районе шахты «Северная», противнику пришлось «подвинуться» в сторону центра. Политик считает, что впереди — крупное сражение за контроль над городом. Кимаковский пояснил, что российская армия использует новую тактику — наступает малыми группами без бронетехники, но с очень обученными бойцами. Украинская сторона признала эффективность такого подхода. «Короче, воюют они сейчас там очень толково, нашли какую-то систему работающую, и по ней прут. Нашей арте работать очень тяжело», — заявил украинский боец с позывным Алекс, его слова привело издание Страна.ua. Он также отметил, что против малых групп дроны оказываются бесполезными, российские штурмовики работают без потерь со своей стороны, зачастую обходясь без ранений.

Фото: РИА «Новости»

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с Lenta.ru отметил, что Торецк важен для России с точки зрения логистики — контроль над городом позволит продвигаться на Часов Яр и Красногоровку. Торецк открывает дорогу на Краматорск и Славянск О том, какое значение для России имеет Торецк и почему важно взять его под контроль, 360.ru рассказал военный эксперт, политолог, историк Антон Лиманов. Эксперт отметил, что российские войска выходят на окраины Дзержинска, который на Украине переименовали в Торецк. «В случае освобождения Дзержинска — это крупный город — действительно уже недалеко останется до Красноармейска, Славянска и Краматорска. Тогда мы уже освободим всю Донецкую Народную Республику, так что Дзержинск имеет огромное значение для нас», — пояснил политолог. Лиманов отметил, что Вооруженные силы России уже дошли до центра Новгородского (Нью-Йорк на Украине). ВСУ в этом селе попали в тактическое окружение, и теперь все зависит от успехов российской армии, считает собеседник издания. При этом он отметил, что необходимо защищать российское приграничье, указывая на нападение на Курскую область 6 августа. «Если мы не сможем отбросить атаки на границе с Курской областью, тогда все наши успехи в направлении Дзержинска будут нивелированы. Потому что чего все это стоит, если мы не можем защитить наши границы», — подчеркнул военный эксперт.

Фото: Tsitsagi Nikita/news.ru / Global Look Press

«Очень символично» Политолог Максим Чирков заявил 360.ru, что контроль над Нью-Йорком — это очень символично. «Сегодня вышли новости, что под контроль России переходит поселение под украинским названием Нью-Йорк, и к этой новости в принципе все относятся достаточно символично, потому что Нью-Йорк — это переименованное поселение, которое раньше называлось по-русски. Символизм того, что происходит, абсолютно очевиден», — отметил собеседник издания. Британский эксперт Александр Меркурис в своем YouTube-канале заявил, что ситуация в Торецке для Украины ухудшается, положение ВСУ он назвал «полным крахом». «Есть сведения, что русские закрывают котел, в котором, вероятно, находятся украинские войска», — отметил специалист. Меркурис добавил, что ВС России «обрушили» оборону противника и скоро начнут полномасштабный штурм Торецка, а потом займут все ключевые населенные пункты вокруг.

Фото: РИА «Новости»

Американская газета The New York Times выдала неутешительный для Украины вердикт — битва за Торецк принимает отчаянный оборот. Издание привело слова украинского майора Артема Осадчего, который заявил, что главная задача украинцев — выжить.

Нашли виноватого В своих неудачах украинские войска обвиняют командование, которое дает «нечеткие приказы», а также недостаточно оперативно реагирует на быстро меняющуюся обстановку. Некоторые украинские боевики открыто называют приказы начальства бессмысленными. Американская газета считает, что виной всему — неудачная ротация войск. Ранее на позициях в Торецке стояла 24-я бригада ВСУ, но ее перебросили в Часов Яр, когда там посыпался фронт. На ее место пришла 41-я механизированная бригада. Украинские командиры признают, что подразделениям требуется время, чтобы освоиться на местности, такие переброски очень опасны на передовой. Бои за Торецк идут уже больше месяца, в NYT отметили, что у 41-й бригады нет «главенства» на этом направлении. Украинцы в местных пабликах признают «печальное» положение ВСУ в Торецке. Воюющий на «передке» боец 24-й штурмовой бригады «Айдар»* Станислав Бунятов заявил, что российские войска «зашли в Торецк и установили огневой контроль над населенным пунктом Нелеповка». Другой украинский источник сообщил, что русские «пробуют лезть к подстанции, чтобы закрепиться и концентрировать свою пехоту для дальнейших попыток продвижения в сам Торецк».

Фото: РИА «Новости»

Украинский эксперт Роман Погорелов, автор и учредитель заблокированного в России военно-аналитического паблика DeepState, заявил, что «группировка „Центр“ наступает, будто с цепи сорвалась». DS также «спрогнозировал» потерю Украиной Нью-Йорка, причиной послужили кадры поднятие российского триколора над селом. Генштаб ВСУ стабильно «докладывает» о наступлении российских войск к югу, востоку, юго-востоку и юго-западу от Торецка. «В ходе уличных боев в торецкой агломерации противник начал использовать роботов-собак в качестве разведчиков, которые берут на себя первый удар и помогают ВСУшникам не попадать в засаду», — сообщили военкоры «Русской весны» в Telegram-канале.

Успехи ВС России на Александро-Калиновском направлении В других населенных пунктах Александро-Калиновского направления российские подразделения также продвигаются, вытесняя ВСУ. По информации Telegram-канала «Рыбарь», в Кирово российская армия «проломила оборону» ВСУ и дошла до улиц Калиновая и Центральная. Эти улицы примечательны тем, что по ним велось снабжение большей части гарнизона ВСУ под Торецком. «Под контроль российских войск уже перешло депо на территории шахты „Северная“. На ее терриконах оборудованы укрепления, приспособленные противником к длительной обороне», — сообщил автор Telegram-канала Михаил Звинчук.

Фото: Tsitsagi Nikita/news.ru / Global Look Press

Военный эксперт отметил, что в попытке сдержать российский натиск, украинское командование отправило в бой спецназ. Одну такую группу российские бойцы ликвидировали на улице Школьной, подбив бронеавтомобиль HMMW. Выживших спецназовцев уничтожили российские штурмовики. Звинчук отметил, что судя по линии фронта, ВС России взяли под контроль фенольный и машиностроительный заводы. Он предположил, что российские бойцы освободили также частный сектор. В этом случае армия РФ продолжит наступление в направлении сел Леонидовка, Щербиновка и Петровка для дальнейшего охвата Дзержинска с запада. По словам эксперта, это «значительно усложнит положение ВСУ в городе». * Сообщество «Айдар» признано в Российской Федерации террористической организацией, его деятельность на территории страны запрещена.