Вооруженные силы Украины не смогли сдержать стремительное наступление российской армии в ДНР. Под ее контроль переходит один населенный пункт за другим, заявил обозреватель Welt Кристоф Ваннер.

По его оценкам, продвижение происходит на всех участках боевых действий, но особенно тяжелая для ВСУ ситуация сложилась в районе городов Покровска и Торецка. Ваннер заявил, что если до первого российским войскам осталось 17 километров, то ко второму они подошли вплотную.

«В данный момент они берут деревню за деревней, и украинцы не могут стабилизировать передовую», — сказал он.

Украинское командование перебросило к Торецку подразделение 53-й отдельной механизированной бригады, состоявшее из пенсионеров и инвалидов. «Известия» сообщили, что военнослужащие 41-й механизированной бригады ВСУ уже сдали свои позиции в районе этого города.