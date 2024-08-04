Появились кадры, как ВС России поймали спецназ ВСУ на американском броневике

«РВ»: российские бойцы подбили броневик Humvee и уничтожили спецназ ВСУ

Фото: РИА «Новости»

Российские военнослужащие уничтожили в районе Торецка в ДНР группу спецназа ВСУ, которая передвигалась на американском бронеавтомобиле Humvee, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Российские бойцы устроили засаду, подбив сначала иностранную бронемашину, затем уничтожили выживших спецназовцев ВСУ.

«Группировка войск „Центр“ продолжает операцию по взятию Торецкой агломерации», — отметили в сообщении.

До этого украинский спецназ попытался взять штурмом здание в пригороде Торецка, где укрепились горловские бойцы. Противник провалил операцию. Группировка войск «Центр» продолжила штурмовать пригороды в нескольких направлениях.

В Торецке боевики ВСУ пытались расстрелять сослуживцев, которые сдались в плен ВС России. Раненых украинцев с поля боя вытащили российские военные.

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