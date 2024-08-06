Скорое освобождение Торецка назвали «успехом лета»

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ВСУ в Торецке оказались в затруднительном положении, он выразил мнение, что в скором времени ВС России освободят город, что станет большим успехом. Об этом он рассказал в эфире Первого канала .

По его словам, российские силы на этом направлении серьезно продвинулись. За сутки получается пройти несколько километров. Он указал, что в ближайшие дни ожидаются серьезные бои в самом Торецке.

«И, я думаю, что в ближайшее время мы освободим этот населенный пункт, потому что он штурмуется не в лоб, а штурмуется справа и слева — то есть потихоньку зажимается в клещи. И, я думаю, это будет такой очень хороший успех этого лета», — сказал Кимаковский.

Во вторник, 6 августа, группировка ВС России «Центр» установила контроль над населенным пунктом Тимофеевка в ДНР.