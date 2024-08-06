«Полный крах». Оборона ВСУ в районе Торецка пала под натиском российских войск

Украинские военные не удержали оборону в районе города Торецка в Донецкой Народной Республике. Об этом в своем блоге на YouTube заявил британский эксперт Александр Меркурис.

Он назвал обрушение обороны крахом ВСУ, за которым последуют дальнейший штурм и продвижение ВС России. В результате российские войска освободят все основные населенные пункты в этом районе, сообщил RT.

«Наступил полный крах в украинской обороне в районе Торецка. Есть сообщения, что русские закрывают котел, в котором, вероятно, находятся украинские войска», — объяснил он.

Аналитик предположил, что ВС России продолжат наступать в зоне СВО. По его словам, ситуация для ВСУ все больше ухудшается.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский прокомментировал успехи российских бойцов рядом с Торецком. Он рассказал, что войска продвинулись и скоро могут установить контроль над городом.