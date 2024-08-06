«Полный крах». Оборона ВСУ в районе Торецка пала под натиском российских войск
Аналитик Меркурис: ВС России обрушили украинскую оборону в Торецке
Украинские военные не удержали оборону в районе города Торецка в Донецкой Народной Республике. Об этом в своем блоге на YouTube заявил британский эксперт Александр Меркурис.
Он назвал обрушение обороны крахом ВСУ, за которым последуют дальнейший штурм и продвижение ВС России. В результате российские войска освободят все основные населенные пункты в этом районе, сообщил RT.
«Наступил полный крах в украинской обороне в районе Торецка. Есть сообщения, что русские закрывают котел, в котором, вероятно, находятся украинские войска», — объяснил он.
Аналитик предположил, что ВС России продолжат наступать в зоне СВО. По его словам, ситуация для ВСУ все больше ухудшается.
Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский прокомментировал успехи российских бойцов рядом с Торецком. Он рассказал, что войска продвинулись и скоро могут установить контроль над городом.