Украина снова пошла на подлость. С чем связана атака БПЛА 10 ноября

Утром 10 ноября Украина предприняла попытку массовой атаки беспилотниками по территории России. В небе над регионами страны сбили около 70 дронов ВСУ. И это на фоне заявлений российской стороны о готовности к переговорам на определенных условиях и киевского режима, который допустил заключение договоренностей о прекращении ударов по энергообъектам. Зачем Украина огрызается и есть ли в этом смысл — в материале 360.ru.

Налет без военной целесообразности Завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с 360.ru отметил, что фон у устроенного налета более политический — какой-либо военной целесообразности в нем нет. «[Владимир] Зеленский сейчас мечется, пытается что-то решить, как-то устроить выживание своего режима и себя лично. <…> И это все связано с тем, что радикально будет изменяться помощь Киеву со стороны коллективного Запада», — заметил он.

Фото: Dirk Waem / Keystone Press Agency / Global Look Press

Украине, добавил политолог, не нравится, что западные страны фактически решили ее сдать. Ведь для достижения любых договоренностей Зеленский не нужен.

Как личность он еще за свою должность держится. Но и договоренности кардинально будут меняться, как и ситуация в целом в стране. Это не надо Зеленскому, потому такие атаки и происходят. Андрей Кошкин политолог

Военный эксперт Евгений Михайлов предположил, что попытка воскресной атаки демонстрирует агонию киевского режима. «Они делают все что угодно сейчас, чтобы получить эти миллиарды, которые подписали пока еще правящие демократы», — сказал он. Несмотря на то что Демократическая партия проиграла выборы, Украина попытается сделать все, чтобы не допустить диалога России с избранным президентом Дональдом Трампом.

Фото: White House / Flickr.com / Global Look Press

Москву будут раздражать Украина, по словам Михайлова, также предпримет всевозможные меры для удержания Курской области.

Они будут раздражать Москву, вынуждать нас на более серьезные методы. Но, может быть, это и нормально, потому что тогда ни о каких перспективах мирных договоров, где начнут говорить о заморозке по линии боевых действий, не может быть и речи. Евгений Михайлов военный эксперт

От украинского режима, напомнил собеседник 360.ru, нужно всегда ожидать подлости: еще недавно официальный Киев заикался о достижении договоренности с Россией не бить по энергетическим объектам, и тут же на фоне появившейся информации совершил попытку атаки на Москву и другие регионы. «Запугать русских не получается никак. Тем более все беспилотники сбили. Это говорит о серьезности обороны нашей столицы и других городов», — сказал Михайлов.

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Когда прекратятся удары БПЛА На Украине, добавил военный эксперт, с беспилотной техникой работают весьма интенсивно, причем собирают дроны в заводских условиях и это перспективное направление развивают.

Поэтому пока не будет уничтожен последний нацист, удары будут продолжаться. Даже когда будет заключен, возможно, мирный договор, все равно нацисты будут наносить удары беспилотниками под видом неких группировок. Евгений Михайлов

Михайлов предположил, что Украина своими действиями рассчитывает каким-либо образом поменять ситуацию, и назвал все подобные попытки бессмысленными. Тем более на фоне посыла президента России Владимира Путина о готовности к переговорам на основе стамбульских договоренностей и с учетом последних реалий. «Конечно, это не устраивает Украину, потому что переговоры в Стамбуле были вполне реальными, очень адекватными [с точки зрения] договоренностей, которые украинцы сами разорвали. А сейчас это уже бесперспективно», — обратил внимание военный эксперт, заметив, что в любом случае киевскому режиму наступает конец.

Атака украинских беспилотников 10 ноября Воскресным утром в небе над несколькими российскими регионами уничтожили 70 украинских беспилотников. С 07:00 до 10:00, по данным Минобороны, средства ПВО сбили 34 дрона над территорией Московской области, 14 — над Брянской, по семь — над Калужской и Орловской, шесть — над Курской и два — над Тульской. Из-за массированной атаки на Москву и Подмосковье Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропортов Домодедово, Шереметьево и Жуковский. На запасные аэродромы отправили 36 самолетов. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в поселке Становое Раменского городского округа после атаки БПЛА загорелись два дома. Пострадал один человек: в больницу с ожогами увезли 52-летнюю женщину.