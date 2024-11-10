Ограничения на работу трех московских аэропортов отменили

Ограничения на работу аэропортов Домодедово, Шереметьево и Жуковский отменили

Временные ограничения на работу аэропортов Жуковский, Шереметьево и Домодедово отменили. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

«В 10:32 по московскому времени ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Домодедово Шереметьево, Жуковский сняли», — указал он.

Кореняко объяснил, что временные ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Всего в период действия ограничений на запасные аэродромы отправились 36 воздушных судов.

«Службы аэропортов, авиадиспетчеры и экипажи самолетов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, это главный приоритет», — добавил представитель Росавиации.

Общее число уничтоженных БПЛА противника в Московской области превысило 30 единиц. Все беспилотники летели на Москву. Дежурные силы противовоздушной обороны сработали в Раменском городском округе, Домодедове и Коломн.