Жительница Подмосковья пострадала после атаки БПЛА

В результате атаки беспилотников в поселке Становое Раменского городского округа пострадала 52-летняя женщина. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«После атаки беспилотников в Раменском загорелись два дома в поселке Становое, от осколков пострадала 52-летняя женщина. Ее доставили в больницу с ожогами рук, шеи и лица. Она находится в реанимации в состоянии средней тяжести. Обязательно быстро окажем всю необходимую помощь, на месте работают глава и оперативные службы», — написал он.

Воробьев добавил, что в ходе массированной атаки удалось сбить более 30 беспилотников в городских округах Домодедово, Коломна и Раменское. Средства противовоздушной обороны продолжают работать.

Ранее пролет украинского БПЛА над Раменским сняли на видео. Судя по кадрам, дрон летел невысоко над поверхностью земли.