Над шестью российскими регионами утром 10 ноября сбили 70 беспилотников ВСУ

Средства противовоздушной обороны утром 10 ноября сбили 70 украинских беспилотников в небе над шестью российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В период с 07:00 до 10:00 средства ПВО перехватили и уничтожили 70 украинских беспилотных летательных аппаратов. Их них 34 БПЛА — над территорией Московской области, 14 — над Брянской, по семь — над Калужской и Орловской, шесть — над Курской и два — над Тульской», — сообщили в ведомстве.

Глава Тульской области Дмитрий Миляев в Telegram-канале добавил, что в результате отражения атаки беспилотников повреждений и пострадавших нет.

Ранее гаражный кооператив загорелся в Калужской области после атаки БПЛА. Губернатор региона Владислав Шапша отмечал, что на месте ЧП развернули оперативный штаб, работают экстренные и оперативные службы.