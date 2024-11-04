На Украине допустили прекращение ударов по энергообъектам России

Ермак: Украина готова на переговоры по прекращению атак на энергообъекты

Украина готова вести переговоры с Россией через посредников по поводу взаимного прекращения ударов по энергообъектам. Об этом сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак. Его слова привело «Страна.ua».

По словам политика, в Киеве не против заключения подобных соглашений, если посредником выступит Катар. Ермак отметил, что на текущий момент никаких договоренностей пока не достигли.

Глава ОП Украины заявил, что на предполагаемые переговоры повлияли конференции, проходившие без участия российской стороны, на которых зафиксировали положения, касающиеся энергетической безопасности.

Ранее британская газета Financial Times сообщила, что украинские власти намерены начать переговоры с Россией о взаимном прекращении ударов по энергетическим объектам. При этом ВСУ продолжат атаковать цели в России, включая нефтеперерабатывающие заводы.