Военная журналистика занимает первые строчки в рейтингах самых опасных профессий в мире. Освещающие события в зонах вооруженных конфликтов корреспонденты рискуют своими жизнями и здоровьем. Несмотря на то, что журналисты находятся под защитой международного права, военные игнорируют эти нормы. В этом году в зоне СВО погибли трое российских журналистов, столько же получили серьезные ранения. Все они выполняли свой профессиональный долг. 360.ru вспомнил их имена.

Погибшие военкоры

Военный корреспондент Семен Еремин («Известия») В зоне спецоперации военный корреспондент «Известий» Семен Еремин работал с февраля 2022 года. В одном из первых его репортажей появился знаковый сюжет, как российские военные заменили на триколор украинский флаг на въезде в освобожденную Волноваху.

Еремин понимал, как работать в горячих точках. На его счету уже были командировки в Сирию и Нагорный Карабах. Как истинный профессионал он всегда старался попасть в самые горячие места: Мариуполь, Марьинку, Авдеевку. Регулярно ездил на линию боевого столкновения.

За репортажи военкора наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени». Перед последней командировкой Еремин ушел в отпуск из-за рождения дочери, а после возвращения на работу он сразу уехал в зону спецоперации.

Свой последний репортаж он выпустил за два дня до гибели. В нем рассказывалось, как российские бойцы учатся сбивать дроны противника. Съемку военкор проводил в селе Приютное в Запорожской области.

По словам коллег, дальше Еремин планировал ехать в новое подразделение, чтобы познакомиться и наладить контакты. Машина с журналистом выехала из села 19 апреля. Практически сразу ее атаковали украинские беспилотники, которые сбросили на автомобиль снаряды. После второго попадания журналист получил смертельное ранение и погиб на месте. Ему было 42 года.

В день похорон Семена Еремина, президент России Владимир Путин наградил его орденом Мужества посмертно. Вдова журналиста на церемонии прощания заявила, что Семен умел говорить с людьми так, чтобы его слышали.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Память журналиста увековечили в городском округе Балашиха. На стене спортивной школы имени боксера Виктора Агеева появился мурал с портретом погибшего военкора.

Телеоператор Валерий Кожин (НТВ)

Съемочная группа телеканала НТВ с оператором Валерием Кожиным и репортером Алексеем Ивлиевым попала под атаку со стороны ВСУ недалеко от поселка Гольмовский Донецкой Народной Республики 13 июня 2024 года. В это время они готовили репортаж о том, как украинские боевики ведут обстрелы мирного населенного пункта.

В срочном порядке пострадавших доставили в больницу. Врачи оценили состояние журналистов как тяжелое. Несмотря на все усилия, медики не смогли спасти оператора Кожина. О его смерти сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

«Один из журналистов, Валерий Кожин, скончался», — оставил он короткую запись в своем Telegram-канале.

Валерий Кожин проработал на НТВ почти 18 лет. Он имел хороший опыт работы в горячих точках, готовил репортажи из Сирии, а также из зоны боевых действий на территории Донецкой и Луганской народных республик.

В свои 46 лет он уже получил медаль «За Отвагу», а также медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени. С рассказа о погибшем операторе и пострадавшем корреспонденте начала свой выпуск ведущая программы «Итоги недели» Ирада Зейналова. «Его глазами страна видела мир», — объявила она. Для прощания с погибшим оператором в 14-ю студию телецентра «Останкино» пришли его друзья и коллеги из разных СМИ. Из Москвы гроб с телом оператора доставили в его родной город Калязин.

Военный корреспондент Никита Цицаги (News.ru)

Июнь 2024 года стал по-настоящему черным для российских журналистов. Спустя три дня после атаки на съемочную группу НТВ стало известно о гибели в районе Угледара 29-летнего военного корреспондента издания News.ru Никиты Цицаги.

В ходе своей работы в зоне спецоперации он готовил интервью с военными, которые занимаются разминированием, репортажи о военных медиках, а также потерявших дом животных.

Руководитель отдела «Политика» News.ru Юрий Зайнашев в памятном материале о погибшем коллеге рассказал, что Цицаги сравнивал свои поездки в зону СВО с походом по узкой горной тропе вдоль обрыва, которую могут пройти не все.

«Как описывал эти чувства Никита: смогу или не смогу, удастся ли, несмотря на постоянный страх, все же выполнить задание и вернуться с классным материалом или не удастся? Повезет ли, как в прошлый раз, — или не повезет?» — поделился журналист.

Никита Цицаги погиб во время поездки в Никольский монастырь, где планировал сделать репортаж. По дороге к конечной точке его машину атаковали украинские дроны. Журналист «Коммерсанта Александр Черных подчеркнул, что Никита понимал весь риск своей поездки.

«Он рассказывал нам, как он хочет туда поехать, как он к этому подготовился. Мы, честно говоря, его отговаривали, потому что никто из сидящих на той кухне не рискнул бы и не готов был рисковать ехать по такому опасному направлению», — рассказал он и добавил, что в ответ Цицаги просто сказал, что риск «50 на 50».

Единственной, кто не стал отговаривать военкора от поездки, а даже помог с организацией, стала журналистка проекта WarGonzo Екатерина Лимаренко. Об этом она написала в своем Telegram-канале. Она пояснила, что уже была вместе с Цицаги в этом монастыре, но после редакция запретила ей приближаться к обители. «Никольский монастырь — самая сильная тема на Донбассе. Монахини, кошки, которых отдают им покидающие село жители, дух старца Зосимы… Да, считаю себя виновной. Да, не знаю, как с этим жить дальше», — призналась она. Последний прижизненный репортаж военкора Никиты Цицаги редакция News.ru опубликовала после его гибели. В нем он рассказал о бойцах, которые освобождали Марьинку.

Раненые военкоры

Военный корреспондент Алексей Ивлиев (НТВ)

Сопровождавший погибшего оператора Валерия Кожина корреспондент Алексей Ивлиев после обстрела украинских боевиков потерял руку. Из Горловки, где съемочная группа попала под обстрел, сначала его доставили в больницу Донецка, после перевезли в Ростов-на-Дону, а потом привезли в Москву. Когда журналист пришел в сознание, он записал небольшое видео, прямо на больничной койке.

Позже он вспоминал, что в тот момент увидел рядом с собой военного корреспондента Илью Ушенин, который предложил ему послать фото в редакцию, чтобы подтвердить, что он жив.

Но Ивлиев попросил записать видео для жены, которой он пообещал обязательно вернуться. В ролике журналист признался, что потерял руку, но остался жив. «Мы русские — мы прорвемся», — завершил он свое послание.

Денис Кулага («Известия»)

Для военного корреспондента «Известий» Дениса Кулаги переломанные ноги и сильные ожоги, которые он получил в Часовом Яре после атаки украинского дрона, стали третьим боевым ранением за всю его карьеру. Беспилотник ВСУ атаковал квадроцикл Кулаги, когда он возвращался со съемок документального фильма «Танки к бою», посвященного 1-й гвардейской танковой армии. Военный корреспондент передвигался на квадроцикле, когда началась воздушная атака.

Фото: denkulaga / «ВКонтакте»

Прилетевшие украинские дроны сбросили на журналиста и его сопровождавших несколько боеприпасов. Водитель погиб сразу. Сопровождающий командир роты сильно обгорел.

Кулага, несмотря на переломанные ноги, помог прибежавшим на помощь десантникам донести раненого бойца до укрытия в руинах разрушенных домов. Журналиста эвакуировали только на вторые сутки. Еще один находившийся с ним боец погиб.

«Наверное, это можно назвать самой малой расплатой за то происшествие, которое было. Если говорят про чудо, значит, это было чудо», — заявил Кулага.

Фото: denkulaga / «ВКонтакте»

Опытный военный корреспондент Денис Кулага получил свое первое ранение еще в 2014 году, когда попал под минометный обстрел ВСУ в районе пропускного пункта «Изварино» в Луганской Народной Республике. Журналист пояснил, что находился на местной птицефабрике, куда до этого упала украинская мина, от которой пострадали четверо рабочих. Он отправился на место и прямо во время записи интервью произошел второй прилет.

«Нас раскидало по сторонам, в ушах стоял гул. Наши раны сразу обработали, в уши заткнули вату и отправили дальше наблюдаться к врачу», — рассказывал военкор.

Фото: denkulaga / «ВКонтакте»

Второй раз Кулага попал под обстрел в Степанакерте в октябре 2020 года. Журналист получил легкую контузию. Он рассказывал, что вместе с коллегами поехал снимать пострадавшую электрическую подстанцию, и снаряды разорвались очень близко. «Все хорошо, но теперь болит голова», — признавался Кулага. Он считается одним из самых отчаянных военных корреспондентов. Например, во время одного из прямых эфиров он находился на передовой, показывая, как бойцы Луганской Народной Республики вели обстрел позиций ВСУ из гранатомета. В этом году Денис Кулага стал лауреатом подмосковной премии «Золотой пиксель» в номинации лучший военный корреспондент. Награду ему вручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Евгений Поддубный (ВГТРК)

Военный журналист ВГТРК Евгений Поддубный получил ранения во время работы в Курской области 7 августа. Машину, в которой находился военный корреспондент, атаковал украинский беспилотник.

Пострадавший журналист выбрался из поврежденной машины и поймал попутку, которая доставила его в Курскую областную больницу.

Фото: РИА «Новости»

Позже он рассказал, что об истории собственного спасения узнал из материалов коллег, потому что в памяти тот день не отложился из-за тяжелого ранения. При этом он подчеркнул, что хотел бы встретиться со своими спасителями, которые не испугались подобрать на дороге истекающего кровью человека, когда при этом вокруг летали вражеские беспилотники.

Евгений Поддубный — один из самых известных российских военкоров. Он освещал боевые действия в Сирии и вел прямые репортажи из Алеппо и Пальмиры.

Фото: РИА «Новости»

С 2014 года работал в Донбассе и выпускал материалы с передовой. После начала специальной военной операции он регулярно выпускает сюжеты из Донецкой Народной Республики, а также Запорожской и Херсонской областей. Также в его послужном списке освещение гражданской войны в Ливии, репортажи из Афганистана и Ирака. Президент России Владимир Путин 12 декабря присвоил Евгению Поддубному звание Героя России. Глава государства подчеркнул, что военкор входит в число сильных и мужественных людей, которые объективно освещают события из эпицентра горячих точек.

Сколько российских журналистов погибли или получили ранения в зоне СВО?

C начала проведения специальной военной операции погибли не менее 30 российских журналистов. Об этом в ходе общения с представителями мировых информационных агентств заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

Фото: РИА «Новости»

Глава государства подчеркнул, что по для установления гибели многих из них невозможно провести расследования. «Как минимум 30 человек погибло. И никто не дает возможности расследовать, что с ними произошло», — сказал Путин. Точных данных о общем количестве российских журналистов, получивших ранения в зоне СВО в 2024 году, нет. В августе 2024 года Союз журналистов России, Минцифры и Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи подготовили законопроект о предоставлении военкорам статуса «Ветерана военной журналистики». Он предусматривает такие же льготы, какие имеют ветераны боевых действий. Документ находится на рассмотрении правительства.