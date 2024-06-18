NEWS.ru опубликовал последний сюжет погибшего военкора Никиты Цицаги

NEWS.ru опубликовал последний новостной сюжет военного корреспондента Никиты Цицаги, погибшего 16 июня при атаке ВСУ. Он носит название «Птичники в Марьинке» и снят в зоне СВО.

Сюжет посвящен бойцам, которые первые вошли в Марьинку и продвинулись до ее окраин. Никита Цицага пообщался с ними и узнал, как они выслеживали танки и вражеские укрытия.

«Стремительное изменение театра войны породило в зоне СВО новую должность — „Птичник“. И хотя ударно-боевые самолеты, которые запускает взвод, скорее напоминают американские „кукурузники“, их простая конструкция делает их еще более устрашающим оружием», — рассказал корреспондент.

Также в сюжете журналиста — боеприпас «Фазан». Он способен пробить даже броню танка.