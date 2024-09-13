Военкора Евгения Поддубного выписали из НИИ имени Склифосовского после ранения, которое он получил при атаке украинского дрона в Курской области. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Женю Поддубного выписали. Спасибо, Господи! А они говорят, чудес не бывает», — написала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.
Журналист пострадал при ударе украинского дрона 7 августа. Беспилотник ВСУ атаковал машину Поддубного в Курской области. Пострадавшего военкора обнаружил местный житель, который отвез его на промежуточный пункт помощи.
Военкор получил серьезные ранения, в тяжелом состоянии его экстренно госпитализировали. В больнице ему диагностировали травму головы и множественные ожоги. Только в конце августа Поддубного перевели из реанимации в ожоговое отделение.
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Евгения Поддубного выписали из больницы после ранения в Курской области
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