Военкор Поддубный захотел встретиться со своими спасителями из Курской области

Военкор Поддубный попросил о встрече со своими спасителями из Курской области

Получивший ранение в Курской области журналист ВГТРК Евгений Поддубный попросил помощи в организации встречи с людьми, которые его эвакуировали. В ходе интервью на телеканале «Россия 1» он пояснил, что даже не помнит лиц своих спасителей, потому что находился в тяжелом состоянии.

Военкор добавил, что об истории собственного спасения прочитал, когда пришел в себя, потому что в памяти она не отложилась.

«Я хочу познакомиться с ними. Просто для того, чтобы пожать руку мужикам, сказать спасибо. В тех обстоятельствах взять в свою машину недалеко от противника незнакомого раненого человека — это поступок, они не испугались», — заявил Поддубный.

Журналист подчеркнул, что, если бы не действия неравнодушных людей, его бы не было в живых.

Как сообщил RT, на курской дороге военкора подобрали Сергей и Николай. Узнав о желании Поддубного о встрече, они заявили, что готовы.

«Он мужик. Хорошо держался», — сказал один из спасителей репортера.

Собеседники издания подчеркнули, что пока с ними никто по поводу встречи с Поддубным не связывался, но они всегда готовы найти время.

Поддубный выписался из НИИ имени Склифосовского, где проходил лечение после тяжелых ранений от удара украинского беспилотника, атаковавшего его автомобиль. Пострадавший журналист выбрался из поврежденной машины и поймал попутку, которая доставила его в Курскую областную больницу.