Статус «Ветеран журналистики особого риска» предложили ввести в России

СЖР: для военкоров могут ввести статус «Ветеран журналистики особого риска»

В России могут ввести статус «Ветеран журналистики особого риска» для военкоров. Об этом сообщил РИА «Новости» глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Он отметил, что соответствующая инициатива поступила от СЖР, Министерства цифрового развития, комитета Госдумы по информационной политике и журналистов.

«Этот статус похож на тот, что дает, например, статус „Ветеран труда“: это бесплатный проезд на транспорте, меньшая оплата за квартиру и другие льготы», — объяснил Соловьев.

По словам главы СЖР, нововведение может появиться до конца 2024 года. Его будут применять к журналистам, работающим в горячих точках и проживающим в новых российских регионах.

Рабочее название статуса — «Ветеран журналистики особого риска». Не исключено, что его скорректируют, добавил Соловьев.

Ранее стало известно о гибели военного корреспондента News.ru Никиты Цицаги. Военкор погиб 16 июня при атаке беспилотников в районе Никольского монастыря под Угледаром.