Журналист «Известий» Денис Кулага 30 сентября получил ранения во время работы в Донецкой Народной Республике в зоне специальной военной операции. Об этом сообщила сама газета .

FPV-дрон противника прилетел в квадроцикл журналиста, на котором он возвращался со съемок. Кулага в результате удара получил ранения ног, ожоги и переломы конечностей. Газета отметила, что, несмотря на травмы, их сотрудник помогал оказывать первую помощь раненым офицерам сопровождения.

«Мне оказали первую помощь в Артемовске. Здесь мне уже полностью обследовали ноги. Повынимали осколки, которые возможно было вынуть. <…> Выжить там — если говорят про чудо, значит, это было чудо», — рассказал он.

В начале сентября в Луганске неизвестные пытались устроить покушение на российского военного корреспондента с позывным Пресса. Под дверь съемной квартиры журналистки прислали начиненный взрывчаткой букет цветов.