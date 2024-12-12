Военкору Поддубному присвоили звание Героя России

Президент Владимир Путин во время вручения наград в Екатерининском зале заявил, что на передовой есть сильные и мужественные люди, которые объективно отражают события. Одним из них является военкор Поддубный, добавил глава государства.

«Так поступает и ведет свои репортажи Евгений Евгеньевич Поддубный. Он не раз бывал в эпицентре горячих точек — горячих в самом прямом смысле этого слова, рисковал собой, получал тяжелые — именно тяжелые — ранения», — объяснил российский лидер.

По его словам, впервые в истории отечественной журналистики звание Героя России присвоили военному корреспонденту.

Ранее Поддубный получил серьезные ранения при выполнении редакционного задания в Курской области. ВСУ ударили по автомобилю, в котором находился журналист. Машина сгорела дотла, но Поддубный выжил.